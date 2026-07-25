Bolinho da época da vovó: fácil de fazer, fofinho e uma delícia
Receita simples combina aroma cítrico, massa macia e uma cobertura caseira que transforma o café da tarde
Cheiro de bolo assando costuma despertar lembranças de casa cheia, café passado na hora e receitas preparadas sem pressa. Entre tantas opções, o bolo de laranja se destaca pela simplicidade e pelo aroma que toma conta da cozinha.
Fofinho, úmido e fácil de fazer, o preparo lembra aqueles bolinhos servidos pelas avós durante a infância.
A massa leva ingredientes comuns e ainda recebe uma calda quente, responsável por intensificar o sabor da fruta.
A receita foi compartilhada por Jordana Alves, criadora do perfil Cantinho da Jordana (@cantinhodajordana), no Instagram.
Mãe, esposa e dona de casa, ela publica conteúdos sobre rotina, receitas, organização e maternidade para mais de 58 mil seguidores.
Ingredientes da massa
- 3 ovos;
- 1 xícara de açúcar;
- 1/2 xícara de óleo;
- 1 xícara de suco natural de laranja;
- 2 xícaras de farinha de trigo;
- 1 colher de fermento em pó.
Ingredientes da calda
- Suco de 2 laranjas;
- 2 colheres de açúcar;
- 1 pequena porção de amido de milho, usando apenas a ponta de uma colher.
Modo de preparo da massa
- Coloque os ovos em um recipiente e bata bem.
- Acrescente o açúcar e o óleo.
- Misture até os ingredientes ficarem incorporados.
- Adicione o suco natural de laranja.
- Coloque a farinha de trigo aos poucos e mexa até obter uma massa uniforme.
- Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente.
- Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.
- Leve ao forno preaquecido a 155 °C por aproximadamente 45 minutos.
- Faça o teste do palito antes de retirar o bolo.
Como preparar a calda
- Coloque o suco das duas laranjas em uma panela.
- Acrescente o açúcar e o amido de milho.
- Misture bem antes de ligar o fogo.
- Cozinhe em fogo baixo, mexendo até levantar fervura.
- Desligue assim que a calda engrossar levemente.
- Desenforme o bolo e despeje a calda ainda quente sobre a superfície.
O resultado é um bolo macio, perfumado e com sabor marcante de laranja.
A receita pode ser servida no café da manhã, no lanche da tarde ou em reuniões de família.
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