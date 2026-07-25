Bolinho da época da vovó: fácil de fazer, fofinho e uma delícia

Receita simples combina aroma cítrico, massa macia e uma cobertura caseira que transforma o café da tarde

Bolinho da época da vovó
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)
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Cheiro de bolo assando costuma despertar lembranças de casa cheia, café passado na hora e receitas preparadas sem pressa. Entre tantas opções, o bolo de laranja se destaca pela simplicidade e pelo aroma que toma conta da cozinha.

Fofinho, úmido e fácil de fazer, o preparo lembra aqueles bolinhos servidos pelas avós durante a infância.

A massa leva ingredientes comuns e ainda recebe uma calda quente, responsável por intensificar o sabor da fruta.

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A receita foi compartilhada por Jordana Alves, criadora do perfil Cantinho da Jordana (@cantinhodajordana), no Instagram.

Mãe, esposa e dona de casa, ela publica conteúdos sobre rotina, receitas, organização e maternidade para mais de 58 mil seguidores.

Ingredientes da massa

  • 3 ovos;
  • 1 xícara de açúcar;
  • 1/2 xícara de óleo;
  • 1 xícara de suco natural de laranja;
  • 2 xícaras de farinha de trigo;
  • 1 colher de fermento em pó.

Ingredientes da calda

  • Suco de 2 laranjas;
  • 2 colheres de açúcar;
  • 1 pequena porção de amido de milho, usando apenas a ponta de uma colher.

Modo de preparo da massa

  1. Coloque os ovos em um recipiente e bata bem.
  2. Acrescente o açúcar e o óleo.
  3. Misture até os ingredientes ficarem incorporados.
  4. Adicione o suco natural de laranja.
  5. Coloque a farinha de trigo aos poucos e mexa até obter uma massa uniforme.
  6. Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente.
  7. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.
  8. Leve ao forno preaquecido a 155 °C por aproximadamente 45 minutos.
  9. Faça o teste do palito antes de retirar o bolo.

Como preparar a calda

  1. Coloque o suco das duas laranjas em uma panela.
  2. Acrescente o açúcar e o amido de milho.
  3. Misture bem antes de ligar o fogo.
  4. Cozinhe em fogo baixo, mexendo até levantar fervura.
  5. Desligue assim que a calda engrossar levemente.
  6. Desenforme o bolo e despeje a calda ainda quente sobre a superfície.

O resultado é um bolo macio, perfumado e com sabor marcante de laranja.

A receita pode ser servida no café da manhã, no lanche da tarde ou em reuniões de família.

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Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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