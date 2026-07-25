Chuveiro elétrico ou eletrônico: qual a diferença e o melhor para colocar no banheiro, segundo técnicos

Escolha do chuveiro depende do conforto esperado, da instalação elétrica disponível e de como a temperatura será ajustada durante o banho

(Foto: Reprodução)

Escolher um chuveiro novo parece simples, mas as opções disponíveis costumam gerar dúvidas. Além do preço, é necessário observar potência, controle de temperatura e compatibilidade com a instalação elétrica da casa.

A principal diferença é que o chuveiro elétrico convencional trabalha com posições predeterminadas, como verão, morno e inverno. Já o eletrônico permite regular a potência de maneira gradual, até encontrar uma temperatura mais confortável.

Controle mais preciso

No modelo eletrônico, o usuário consegue fazer pequenos ajustes sem depender apenas das temperaturas fixas. Alguns aparelhos também permitem alterar o nível de aquecimento durante o funcionamento, conforme as orientações do fabricante.

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Esse controle facilita o banho em períodos de mudança no clima. Também evita que a pessoa precise reduzir excessivamente a vazão para conseguir água mais quente.

O chuveiro elétrico comum, por outro lado, costuma ser mais barato e possui funcionamento simples. Ele pode atender bem banheiros pouco utilizados, imóveis alugados ou consumidores que não consideram essencial ter um ajuste mais preciso.

Qual é o melhor?

Segundo a avaliação técnica, o eletrônico tende a ser a melhor opção para quem busca conforto e maior controle da temperatura. Entretanto, isso não significa necessariamente menor consumo: o gasto depende da potência escolhida, do tempo de banho e do nível de aquecimento utilizado.

Antes da compra, é indispensável conferir a tensão, a potência e as exigências do fabricante. A fiação deve ser dimensionada corretamente, com disjuntor exclusivo e aterramento adequado, reduzindo riscos de choque, curto-circuito e superaquecimento. A instalação deve ser realizada por profissional qualificado.

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