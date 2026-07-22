O melhor horário para tomar banho no chuveiro elétrico e economizar na conta de luz, segundo concessionárias

Conhecer horários estratégicos faz diferença significativa para quem busca diminuir despesas residenciais mensais hoje

(Foto: Captura de tela/YouTube)

O chuveiro elétrico está entre os aparelhos que mais consomem energia nas residências brasileiras, principalmente durante os banhos mais longos e em temperaturas elevadas.

Por isso, concessionárias de energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) orientam os consumidores que utilizam a modalidade Tarifa Branca a evitar o uso do equipamento no chamado horário de ponta, período em que a demanda por eletricidade é maior e, consequentemente, a energia pode custar mais.

Os horários variam conforme a distribuidora, mas normalmente ocorrem no início da noite, em dias úteis.

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Para quem aderiu à Tarifa Branca, tomar banho no período fora de ponta, geralmente após o fim da noite ou durante a manhã e parte da tarde, pode gerar economia na conta de luz.

Já os consumidores que permanecem na tarifa convencional pagam o mesmo valor pela energia independentemente do horário, mas ainda podem contribuir para reduzir a sobrecarga do sistema elétrico ao evitar o pico de consumo. Antes de mudar a rotina, é importante verificar os horários definidos pela concessionária que atende a região.

Horário faz diferença

Segundo a Aneel, a Tarifa Branca foi criada justamente para incentivar o deslocamento do consumo para períodos de menor demanda.

Além do chuveiro elétrico, equipamentos como ar-condicionado, ferro de passar e máquina de lavar também podem representar economia quando utilizados fora do horário de ponta.

Nos fins de semana e feriados nacionais, todas as horas são consideradas fora de ponta para quem está nessa modalidade tarifária.

Outras formas de economizar

Especialistas lembram que o horário do banho é apenas um dos fatores que influenciam o consumo de energia. Reduzir o tempo de permanência no chuveiro, utilizar a menor temperatura possível nos dias mais quentes e desligar o equipamento ao se ensaboar também ajudam a diminuir o gasto de eletricidade.

A combinação desses hábitos com o uso consciente dos demais aparelhos da casa pode representar uma redução significativa no valor da conta de luz ao longo dos meses.

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