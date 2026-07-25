De ruas simples a uma cidade em expansão: imagens mostram a evolução de Anápolis ao longo do tempo

Registros históricos revelam como a cidade cresceu da pequena Vila de Sant'Ana ao polo industrial que hoje reúne mais de 400 mil habitantes

Centro de Anápolis em 1979. (Foto: Facebook/Anápolis Sempre Anápolis)

Poucas coisas conseguem contar a história de uma cidade tão bem quanto uma fotografia.

Em cada imagem antiga, Anápolis aparece um pouco diferente. Ruas de terra dão lugar a avenidas, o comércio se fortalece, novos bairros surgem e a paisagem muda. Ainda assim, alguns cenários permanecem reconhecíveis mesmo décadas depois.

Para celebrar os 119 anos de Anápolis, comemorados em 31 de julho, o Portal 6 reuniu registros históricos que mostram como o município se transformou ao longo das décadas.

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As informações foram reunidas a partir do Inventário da Oferta Turística de Anápolis, publicado pela Prefeitura em 2023, além de outras fontes históricas sobre a cidade.

Quando o trem acelerou o desenvolvimento

Se a capela marcou o nascimento de Anápolis, foi a chegada da ferrovia que mudou o ritmo da cidade.

Embora a pedra fundamental tenha sido lançada em 1933, a Estação Ferroviária foi inaugurada em 07 de setembro de 1935, transformando Anápolis no principal entreposto comercial de Goiás nas décadas seguintes.

A cidade passou a receber mercadorias, trabalhadores e imigrantes de diferentes regiões do país e do exterior, especialmente da comunidade sírio-libanesa, que ajudou a fortalecer o comércio local.

A antiga estação, hoje Museu Ferroviário, foi tombada como patrimônio histórico municipal em 1991.

Um Centro cada vez mais movimentado

Se a ferrovia impulsionou o desenvolvimento de Anápolis nos anos 1930, a década seguinte consolidou esse crescimento.

Na fotografia da Rua 14 de Julho, registrada nos anos 1940, já é possível perceber um Centro mais movimentado, com comércio fortalecido e uma cidade que expandia sua estrutura urbana.

Foi nesse período que Anápolis ganhou o primeiro sistema de transporte coletivo, enfrentou os reflexos da Segunda Guerra Mundial com medidas de racionamento coordenadas pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e viu surgir, em 1943, o Jundiaí, considerado o primeiro bairro do município.

Ao mesmo tempo, a cidade ampliava sua infraestrutura e fortalecia instituições religiosas e comunitárias, acompanhando o crescimento populacional iniciado na década anterior.

A cidade que se encontrava nas praças

Na década de 1950, a atual Praça James Fanstone ainda era conhecida como Praça João Pessoa e representava um dos principais espaços de convivência dos anapolinos.

Ao redor do coreto em estilo art déco, inaugurado após a substituição da estrutura original, funcionavam hospitais, lojas, o Cine Teatro Imperial e outros pontos que movimentavam o Centro da cidade.

Era ali que aconteciam apresentações musicais, encontros entre famílias e boa parte da vida social de Anápolis.

Outro episódio marcante da década aconteceu no Aeroporto Municipal de Anápolis, atual Museu Casa de JK.

Em 18 de abril de 1956, após um desvio provocado pelo mau tempo, o presidente Juscelino Kubitschek assinou no local a ordem de serviço para a construção de Brasília, ligando definitivamente Anápolis a um dos momentos mais importantes da história do país.

A cidade vista do alto

A fotografia registrada em 1963, no Morro da Capuava, revela uma Anápolis bastante diferente da atual.

Do alto de um dos pontos mais elevados do município, ainda era possível observar grandes áreas abertas, poucas construções e um núcleo urbano muito menor do que o existente hoje.

A imagem ajuda a entender como a cidade começava a expandir seus limites, ocupando aos poucos regiões que, até então, eram praticamente vazias.

A industrialização muda o rumo da cidade

Os anos 1970 marcaram uma nova etapa do desenvolvimento de Anápolis.

Em 1972, foi inaugurada a Base Aérea de Anápolis, criada estrategicamente para reforçar a defesa da Capital Federal.

Quatro anos depois, nasceu o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), primeiro distrito industrial planejado de Goiás, responsável por atrair empresas, empregos e acelerar o crescimento urbano.

Foi também nesse período que a ferrovia deixou de ocupar o Centro da cidade.

Após a desativação da estação, em 1973, os trilhos foram retirados da área urbana, simbolizando uma cidade que passava a crescer impulsionada pelas rodovias e pela indústria.

As fotografias da Avenida Brasil Sul, em 1978, e do Centro, em 1979, mostram esse momento de transformação, quando bairros se expandiam e o fluxo de veículos passava a dividir espaço com um comércio cada vez mais intenso.

Uma cidade consolidada

Na década de 1980, Anápolis já apresentava uma configuração urbana muito próxima da atual.

A vista aérea da Praça Sant’Ana, registrada em 1983, evidencia um Centro consolidado, cercado por novos bairros, edifícios e serviços que acompanhavam o crescimento econômico da cidade.

Impulsionada pela localização estratégica entre Goiânia e Brasília e pela força da indústria, Anápolis consolidava sua posição como um dos principais polos urbanos do interior de Goiás.

Preparada para crescer ainda mais

A nova dimensão da cidade também se refletiu nos equipamentos públicos.

Inaugurado em outubro de 1990, o Ginásio Internacional Newton de Faria aparece nas fotografias de 1992 como um dos símbolos dessa nova fase.

Projetado para receber cerca de seis mil pessoas, o espaço passou a sediar competições esportivas, grandes shows e eventos culturais, demonstrando que Anápolis já possuía estrutura para receber atrações de alcance estadual e nacional.

Mais de um século após nascer ao redor de uma pequena capela, a cidade se consolidava como um importante polo logístico, industrial e econômico de Goiás, uma transformação registrada em fotografias que continuam preservando a memória de cada época.

Uma história que continua sendo escrita

Segundo o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Anápolis alcançou 398.869 habitantes.

A estimativa mais recente do instituto aponta que, em 2025, o município já ultrapassou os 420 mil moradores.

Os números ajudam a dimensionar o tamanho da transformação registrada pelas fotografias. Em pouco mais de um século, a pequena comunidade formada ao redor do patrimônio de Sant’Ana tornou-se uma das principais cidades de Goiás.

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