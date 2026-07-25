Homem que diz ser dono do Real Privê chama motoristas de aplicativo de ‘máfia’ e expõe estratégia para aumentar o preço de corridas

Suposto proprietário chama os condutores de 'máfia' e diz que estariam cancelando corridas para elevar o preço durante a madrugada

Entrada do clube Real Privê, em Aparecida de Goiânia (Foto: Reprodução)

Um áudio supostamente atribuído ao proprietário do clube Real Privê tem circulado pelas redes sociais e chamado atenção ao expor uma suposta estratégia de motoristas de aplicativo de Goiânia e Aparecida para prejudicar a clientela do empreendimento.

Na gravação vazada, a pessoa que se identifica como responsável pelo clube chama os motoristas que atuam durante a madrugada de “máfia” e diz que eles estariam usando uma brecha nos aplicativos para elevar o valor das corridas a preços absurdos.

Em um dos trechos, o suposto proprietário declara: “O cliente chama lá de dentro, só que eles não aceitam. Aí eles aceitam, cancelam, aceitam, cancelam, pra chegar no preço que eles querem”, diz.

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No áudio, ele atribui essa suposta conduta a um grupo específico de motoristas, que antes recebiam comissão de R$ 130 por cliente transportado até o local. As gratificações, no entanto, teriam sido cortadas, o que motivou a reação dos profissionais.

“Já tinha uma patota ali, uma gangue. Ficava aquela máfia ali”, diz o homem, que não teve a real identidade revelada.

Como forma de resposta ao boicote feito pelos motoristas, o responsável revela o plano de contratar motoristas específicos para atender a demanda do local, com comissão de até R$ 500.

“Vou botar 15 motorista ali pra quebrar a perna deles. Aí os que vão trabalhar pra mim ali, além de levar os clientes lá, depois das cinco horas eles vão faturar rodando com o carro, entendeu? Trabalhar na cidade pra levantar mais uma grama. E vai quebrar a perna daqueles caras, porque eles querem afrontar a minha pessoa”, acrescenta o homem no áudio.

As declarações repercutiram rapidamente entre motoristas de transporte por aplicativo, que passaram a compartilhar o conteúdo em grupos de mensagens e redes sociais.

O próprio áudio registra um momento em que outro participante da conversa faz uma advertência: “Muito cuidado da forma que o senhor fala. Pra acusar alguém, pra chamar de mafioso, de ladrão, de bandido, tem que ter prova”, que aparenta ser membro do grupo de motoristas que atuam na madrugada.

Até o momento da publicação desta reportagem, não houve manifestação oficial do Real Privê a respeito do conteúdo dos áudios ou sobre eventual implementação das medidas mencionadas na gravação. O espaço para posicionamento permanece em aberto.

Também não foram apresentadas evidências que comprovem as acusações sobre ação coordenada entre motoristas para manipular corridas ou prejudicar o estabelecimento.

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