Com MotoGP em Goiânia, Real Privê abre diversas vagas para reforçar atendimento durante o mês de março

Anúncio foi feito no Instagram, onde também foi informado que funcionará em “regime excepcional” para atender a grande demanda de clientes

Ícaro Gonçalves - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A etapa do MotoGP em Goiânia já traz impactos para diversos segmentos na economia da capital. Exemplo disso é a casa noturna Real Privê, que anunciou a contratação de intérpretes de inglês para atender a demanda de visitantes estrangeiros durante o período da competição.

O anúncio foi feito no perfil do Instagram, onde também foi informado que a casa funcionará em “regime excepcional” no mês para atender a grande demanda de clientes que devem vir de fora do país.

Para a vaga de intérprete, o único requisito é falar inglês fluentemente, para recepcionar os estrangeiros que visitarem o clube.

Também estão disponíveis oportunidades para bartender, garçom, gerente e profissionais de serviços gerais, que irão reforçar a equipe para o período de maior fluxo. Para o cargo de gerente, o salário bruto chega a R$ 9 mil, com exigência de 10 anos experiência.

Nos comentários, os internautas “se alegraram” com o anúncio: “Não tem vaga pra degustador não?”, disse um. “Não entendo nada de restaurante, mas entendo de cabaré. Pena que minha esposa não iria concordar”, disse outro bem-humorado.

Moto GP em Goiânia

Foram 22 anos desde a última edição do Moto GP em Goiás. Dessa vez, a etapa do campeonato motovelocidade será entre os dias 20 e 22 de março de 2026, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Os entradas valores custam entre R$ 500 e R$ 3.500, mas praticamente todos os ingressos já se esgotaram. Pouquíssimas unidades ainda estão disponíveis para o Setor F (reta oposta) e camarotes.

