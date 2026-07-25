Mulher encontrada morta e com corpo queimado é identificada; suspeitos são presos pela CPE em Anápolis

Homem e mulher foram localizados horas depois do crime, após equipes de inteligência rastrearem o trajeto feito pelos suspeitos

A dupla foi localizada em um motel após um trabalho conjunto dos setores de inteligência da Polícia Militar (PM). (Foto: Reprodução/Rota Policial)

A vítima encontrada morta e com o corpo parcialmente queimado na manhã deste sábado (25), em Anápolis, foi identificada como Paula Rafaela Lopes da Cunha, de 34 anos. Um jovem, de 24, e uma mulher suspeitos de participação no homicídio foram presos por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

A dupla foi localizada em um motel após um trabalho conjunto dos setores de inteligência da Polícia Militar (PM). Durante as buscas, as equipes identificaram o motorista de aplicativo que teria levado os suspeitos até o estabelecimento.

Com a informação sobre o destino da corrida, os policiais foram ao endereço e encontraram os dois alterados e demonstrando comportamento agressivo durante a abordagem.

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O jovem afirmou aos militares que a mulher teria sido responsável pelo ataque. Ela, por sua vez, negou envolvimento e apresentava falas desconexas e sinais de alteração psicomotora, conforme relatado pela corporação.

Dois celulares quebrados também foram encontrados no local da prisão. Os aparelhos deverão ser analisados durante a investigação.

Paula foi morta em uma residência no Jardim das Oliveiras. Conforme uma testemunha, a vítima dormia em um cômodo nos fundos do imóvel quando foi atacada no pescoço com um estilete.

Ainda segundo o relato, ela tentou chegar até o portão, mas foi impedida de sair. Pouco depois, o corpo foi encontrado no quintal com sinais de que havia sido incendiado.

Os suspeitos passaram por exame de corpo de delito e foram encaminhados à Central de Flagrantes. O caso será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), que deverá esclarecer a motivação e a participação de cada um no crime.

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