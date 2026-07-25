Polêmica em Aruanã: advogada aponta em quais situações envolvidos podem responder criminalmente

Com a alta temporada do Araguaia, episódio reacendeu discussões sobre segurança, planejamento e responsabilidades durante viagens

Além da análise jurídica, especialista aproveitou o caso para orientar jovens sobre cuidados antes de viajar com pessoas pouco conhecidas. (Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

O caso das jovens expulsas de uma casa em Aruanã após um desentendimento com homens durante a temporada de férias continua repercutindo nas redes sociais. Desta vez, quem entrou no debate foi a advogada criminalista Karen Alves, que analisou quais situações poderiam, ou não, configurar crime.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a especialista explicou que, em uma análise inicial, o simples fato de retirar alguém de um imóvel não caracteriza, por si só, uma infração penal.

“No caso apresentado, de uma análise perfunctória, não existe crime apenas pelo fato de elas terem sido colocadas para fora da casa”, afirmou.

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No entanto, Karen ressaltou que o enquadramento jurídico muda caso tenham ocorrido ameaças, constrangimento ou qualquer tipo de violência antes ou depois da expulsão.

Como exemplo, ela citou uma hipótese em que os homens teriam condicionado a permanência das jovens no imóvel à prática de relações sexuais.

“Nesse caso, eu já vejo uma questão de violência psicológica e, em tese, poderia haver configuração de crime”, explicou.

A advogada também afirmou que ameaças após a negativa das mulheres ou qualquer violência sofrida em razão de terem ficado desamparadas poderiam alterar completamente a análise jurídica do episódio.

Apesar da avaliação legal, Karen dedicou boa parte do vídeo a fazer um alerta para outras mulheres, especialmente durante o mês de julho, quando Aruanã recebe milhares de turistas.

Ela recomendou que jovens evitem viajar com pessoas pouco conhecidas e nunca saiam sem recursos próprios para lidar com imprevistos.

“Mulher não anda sem dinheiro. Tenha um cartão, um Pix, condições de pegar um Uber ou um hotel caso algo dê errado”, aconselhou.

O caso também gerou intenso debate entre internautas. Enquanto algumas mulheres defenderam que viagens devem ser planejadas com independência financeira para evitar situações de humilhação, outros usuários afirmaram que quem aceita que terceiros arquem com todos os custos da viagem não pode ignorar as expectativas criadas, posição que também dividiu opiniões nas redes.

Confira:

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