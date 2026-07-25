Torta de maçã de um livro de 1950: a receita antiga que dá de 10 a 0 nas atuais e é muito mais saborosa para fazer no café da tarde

Torta de maçã de um livro de 1950: a receita antiga que dá de 10 a 0 nas atuais e é muito mais saborosa para fazer no café da tarde

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/ Instagram/ sarahtrindadet)

Receitas de família costumam atravessar gerações por um motivo simples: elas valorizam ingredientes básicos e métodos que resistem ao tempo.

Embora novas versões surjam todos os anos, muitos clássicos continuam sendo referência quando o assunto é sabor e simplicidade.

Entre essas receitas está uma tradicional torta de maçã publicada em um livro de culinária da década de 1950.

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Com massa amanteigada, camadas generosas de frutas e canela, ela voltou a chamar atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de quem gosta de preparar um bom café da tarde.

Como preparar a torta de maçã de 1950

Primeiramente, reúna os ingredientes principais: 300 g de farinha de trigo, 200 g de manteiga, 1 colher (chá) rasa de sal, 1 colher (café) rasa de fermento em pó, 1 colher (sopa) de açúcar e leite suficiente para dar o ponto da massa.

Em seguida, misture a farinha, a manteiga, o sal, o fermento e o açúcar. Depois, acrescente o leite aos poucos, sempre mexendo, até obter uma massa homogênea e macia.

Assim que a massa estiver pronta, forme uma bola e deixe descansar na geladeira por cerca de 15 minutos.

Enquanto isso, lave e corte maçãs ácidas em fatias finas. Elas serão o recheio principal da receita e garantem um sabor equilibrado.

Na hora da montagem, abra parte da massa e forre o fundo de um refratário, de preferência um Pyrex.

Em seguida, faça camadas alternadas de massa e maçã. A cada nova camada da fruta, polvilhe açúcar e canela em pó. Dessa forma, o recheio fica mais aromático e ganha um toque adocicado na medida certa.

Repita o processo até formar quatro camadas de massa, como indica a receita original.

Por fim, cubra a torta com o restante da massa, feche bem as bordas e pincele uma gema sobre a superfície. Esse detalhe ajuda a deixar a torta dourada e brilhante depois de assada.

Dica para um resultado ainda melhor

Se possível, utilize maçãs mais firmes e levemente ácidas, pois elas mantêm a textura durante o forno.

Além disso, deixe as fatias com espessura semelhante para que cozinhem por igual. Por fim, se quiser um acabamento ainda mais bonito, polvilhe um pouco mais de açúcar e canela sobre a massa antes de assar.

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