Adeus, forro de gesso: nova opção não trinca, não pega mofo e instala em um dia vira tendência nas casas brasileiras em 2026, segundo engenheiros

Material leve e resistente à umidade reduz etapas da obra, dispensa pintura e facilita a manutenção em diferentes ambientes da residência

manutenção
(Imagem: Ilustração)
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Trocar ou instalar o teto costuma preocupar quem deseja reformar sem enfrentar vários dias de sujeira, massa, lixamento e pintura. Entretanto, uma alternativa vem ganhando espaço por oferecer montagem rápida e manutenção mais simples.

O sistema usa peças leves encaixadas sobre uma estrutura de sustentação. Além disso, não exige o mesmo processo de acabamento aplicado ao gesso convencional, o que pode encurtar o cronograma da reforma.

Por que essa alternativa chama atenção nas reformas

O material chega pronto para a instalação e, geralmente, não precisa receber massa corrida ou pintura. Dessa forma, a equipe reduz etapas que costumam prolongar a obra.

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Como as réguas se encaixam umas nas outras, a execução também gera menos entulho. Ainda assim, o profissional precisa medir o ambiente, preparar a estrutura e prever os pontos de iluminação antes de iniciar o fechamento.

Em cômodos pequenos ou médios, uma equipe experiente pode concluir o serviço no mesmo dia. Porém, o prazo depende da metragem, do formato do teto e das condições da estrutura existente.

Qual é o material usado no lugar do gesso

A opção é o forro de PVC, formado por réguas que ficam presas a uma estrutura metálica ou de madeira. O catálogo do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil descreve o produto como leve, fácil de colocar, resistente e imune à corrosão, além de dispensar pintura.

Por resistir melhor ao contato com a umidade, o material costuma aparecer em cozinhas, banheiros, áreas de serviço e varandas cobertas. Um estudo técnico de contratação pública também aponta resistência à umidade, facilidade de manutenção e durabilidade entre as justificativas para a escolha do produto.

Forro de PVC não trinca como o gesso?

O forro de PVC não apresenta as mesmas fissuras típicas das placas e emendas de gesso, pois suas réguas possuem encaixes e certa flexibilidade. No entanto, isso não significa que o teto esteja livre de qualquer problema.

Uma instalação inadequada pode provocar ondulações, desalinhamentos ou deformações. Por isso, a estrutura de suporte, o espaçamento entre os perfis e a paginação das peças precisam seguir o projeto e as orientações do fabricante. Documentos técnicos de obras públicas também recomendam evitar peças excessivamente longas para reduzir deformações.

Material não absorve umidade, mas ambiente ainda pode ter mofo

manutenção forro PVC

(Foto: Captura de tela/YouTube

O PVC não absorve água da mesma maneira que materiais porosos. Por essa razão, ele apresenta menor risco de deterioração causada diretamente pela umidade.

Entretanto, dizer que o produto “não pega mofo” exige cuidado. Fungos podem aparecer sobre poeira, gordura ou resíduos depositados na superfície, principalmente quando o ambiente apresenta infiltração, condensação e pouca ventilação.

Portanto, o forro facilita a limpeza, mas não resolve sozinho a origem da umidade. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção destaca que infiltrações e condições climáticas podem introduzir umidade nas edificações, o que exige identificar e corrigir a causa.

Instalação precisa respeitar segurança e desempenho

Antes da montagem, eletricistas e instaladores devem organizar tubulações, fiação e pontos de iluminação que ficarão escondidos. Especificações técnicas determinam que esses serviços sejam concluídos antes do fechamento do teto.

Além disso, o proprietário deve verificar a procedência das réguas e as exigências de segurança contra incêndio. Materiais aplicados em tetos e forros precisam atender aos critérios técnicos de reação ao fogo previstos para cada tipo de edificação.

Assim, o forro de PVC pode reduzir etapas, facilitar a limpeza e acelerar a reforma. Porém, o resultado depende da escolha de um produto adequado e de uma instalação feita por profissionais qualificados.

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Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Formado em Marketing, é especialista em SEO e estratégias de crescimento de audiência. Atua na produção de conteúdo digital, com foco em posicionamento nos mecanismos de busca, análise de desempenho e desenvolvimento de pautas orientadas por dados.

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