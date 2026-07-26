Adeus, forro de gesso: nova opção não trinca, não pega mofo e instala em um dia vira tendência nas casas brasileiras em 2026, segundo engenheiros

Material leve e resistente à umidade reduz etapas da obra, dispensa pintura e facilita a manutenção em diferentes ambientes da residência

(Imagem: Ilustração)

Trocar ou instalar o teto costuma preocupar quem deseja reformar sem enfrentar vários dias de sujeira, massa, lixamento e pintura. Entretanto, uma alternativa vem ganhando espaço por oferecer montagem rápida e manutenção mais simples.

O sistema usa peças leves encaixadas sobre uma estrutura de sustentação. Além disso, não exige o mesmo processo de acabamento aplicado ao gesso convencional, o que pode encurtar o cronograma da reforma.

Por que essa alternativa chama atenção nas reformas

O material chega pronto para a instalação e, geralmente, não precisa receber massa corrida ou pintura. Dessa forma, a equipe reduz etapas que costumam prolongar a obra.

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Como as réguas se encaixam umas nas outras, a execução também gera menos entulho. Ainda assim, o profissional precisa medir o ambiente, preparar a estrutura e prever os pontos de iluminação antes de iniciar o fechamento.

Em cômodos pequenos ou médios, uma equipe experiente pode concluir o serviço no mesmo dia. Porém, o prazo depende da metragem, do formato do teto e das condições da estrutura existente.

Qual é o material usado no lugar do gesso

A opção é o forro de PVC, formado por réguas que ficam presas a uma estrutura metálica ou de madeira. O catálogo do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil descreve o produto como leve, fácil de colocar, resistente e imune à corrosão, além de dispensar pintura.

Por resistir melhor ao contato com a umidade, o material costuma aparecer em cozinhas, banheiros, áreas de serviço e varandas cobertas. Um estudo técnico de contratação pública também aponta resistência à umidade, facilidade de manutenção e durabilidade entre as justificativas para a escolha do produto.

Forro de PVC não trinca como o gesso?

O forro de PVC não apresenta as mesmas fissuras típicas das placas e emendas de gesso, pois suas réguas possuem encaixes e certa flexibilidade. No entanto, isso não significa que o teto esteja livre de qualquer problema.

Uma instalação inadequada pode provocar ondulações, desalinhamentos ou deformações. Por isso, a estrutura de suporte, o espaçamento entre os perfis e a paginação das peças precisam seguir o projeto e as orientações do fabricante. Documentos técnicos de obras públicas também recomendam evitar peças excessivamente longas para reduzir deformações.

Material não absorve umidade, mas ambiente ainda pode ter mofo

O PVC não absorve água da mesma maneira que materiais porosos. Por essa razão, ele apresenta menor risco de deterioração causada diretamente pela umidade.

Entretanto, dizer que o produto “não pega mofo” exige cuidado. Fungos podem aparecer sobre poeira, gordura ou resíduos depositados na superfície, principalmente quando o ambiente apresenta infiltração, condensação e pouca ventilação.

Portanto, o forro facilita a limpeza, mas não resolve sozinho a origem da umidade. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção destaca que infiltrações e condições climáticas podem introduzir umidade nas edificações, o que exige identificar e corrigir a causa.

Instalação precisa respeitar segurança e desempenho

Antes da montagem, eletricistas e instaladores devem organizar tubulações, fiação e pontos de iluminação que ficarão escondidos. Especificações técnicas determinam que esses serviços sejam concluídos antes do fechamento do teto.

Além disso, o proprietário deve verificar a procedência das réguas e as exigências de segurança contra incêndio. Materiais aplicados em tetos e forros precisam atender aos critérios técnicos de reação ao fogo previstos para cada tipo de edificação.

Assim, o forro de PVC pode reduzir etapas, facilitar a limpeza e acelerar a reforma. Porém, o resultado depende da escolha de um produto adequado e de uma instalação feita por profissionais qualificados.

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