Não é a geladeira, nem o chuveiro: o aparelho que gasta mais energia em casa, segundo as concessionárias

Horas de funcionamento, temperatura escolhida e falta de manutenção ajudam a explicar por que o consumo pode disparar

(Foto: Reprodução)

Geladeira, chuveiro elétrico e máquina de lavar costumam aparecer entre os principais suspeitos quando a conta de energia aumenta. No entanto, outro equipamento pode assumir a liderança do consumo, especialmente durante os períodos mais quentes do ano.

O aparelho é o ar-condicionado. Segundo concessionárias de energia, a combinação entre potência elevada e várias horas de funcionamento pode transformar o equipamento em um dos maiores responsáveis pelo gasto de eletricidade de uma residência.

Por que o ar-condicionado consome tanto?

O consumo de qualquer equipamento depende principalmente da potência e do tempo de utilização. Assim, mesmo aparelhos eficientes podem pesar no orçamento quando permanecem ligados durante toda a noite ou por várias horas seguidas.

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A potência também varia conforme a capacidade do modelo. Dados da Cemig indicam que condicionadores de ar de janela podem apresentar potência nominal de aproximadamente 1.300 watts, nos aparelhos de 8.500 BTUs, até 3.600 watts, nos modelos de 30 mil BTUs.

Além disso, temperaturas muito baixas obrigam o compressor a trabalhar por mais tempo. De acordo com a Neoenergia, cada grau reduzido no termostato pode elevar o consumo de energia em até 8%.

Como reduzir o gasto de energia

As concessionárias recomendam manter o aparelho entre 23 °C e 24 °C, fechar portas e janelas e limpar os filtros regularmente. Filtros sujos dificultam a circulação do ar e fazem o equipamento trabalhar mais para resfriar o ambiente.

Também vale usar as funções “sleep” e “timer”, que reduzem o funcionamento desnecessário durante a madrugada. Na compra de um novo modelo, o consumidor deve consultar a etiqueta do Inmetro e priorizar equipamentos de maior eficiência energética.

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