Amiga de adolescente goiana que desapareceu na França também sumiu um dia antes

Família acredita que as duas possam estar juntas, mas polícia ainda não apurou possíveis relações entre os casos

Maria de Fátima Pina Monteiro e Alice Dias Oliveira são amigas e estão desaparecidas na França há alguns dias. (Foto: Reprodução)

Uma amiga da adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, que desapareceu na França na última quarta-feira (22), também sumiu.

Maria de Fátima Pina Monteiro, que é natural de Cabo Verde, não é vista desde a última terça-feira (21), um dia antes, segundo a família da brasileira.

Ana Oliveira, irmã mais velha de Alice, disse ao G1 que acreditam que as duas possam estar juntas. “Mas ninguém sabe onde, com quem, e até agora só temos isso”, explicou.

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Alice tem 16 anos e mora na França, com os pais, há cerca de quatro anos. Segundo a irmã, ela tem uma rotina bem definida, estuda de dia e, em algumas noites, atua como babá para uma família que mora no mesmo condomínio.

“Ela trabalha do lado de casa, praticamente. A escola é perto: ela sai da escola, pega o ônibus, pega os meninos na escola. Da escola para casa, é uns 5 minutos caminhando”, detalhou.

A família vem mobilizando pessoas no Brasil e no país europeu desde o desaparecimento, na esperança de conseguir novas informações.

Até então, a polícia rastreou a última localização do celular de Alice, mas já não havia nada no local quando as autoridades chegaram. Também não foi possível obter a filmagem da estação de trem que a adolescente costuma frequentar.

Novas atualizações podem surgir nesta segunda-feira (27), depois que retomarem as buscas, já que a polícia francesa não trabalha nos finais de semana.

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