Colocar papel-alumínio atrás do roteador: para que serve e por que é recomendado

Truque pode redirecionar o sinal para uma área específica da casa, mas não aumenta a potência do roteador nem resolve problemas de cobertura

(Imagem: Inteligência artificial/Gemini)

Entre as diversas dicas para melhorar o sinal do Wi-Fi, uma das mais curiosas envolve colocar uma folha de papel-alumínio atrás do roteador.

Embora o método tenha ganhado fama nas redes sociais, especialistas explicam que ele não faz a internet ficar mais rápida nem aumenta a potência do equipamento. O efeito, quando existe, está apenas na forma como as ondas de rádio são direcionadas.

Papel-alumínio pode alterar a direção do sinal

O funcionamento do Wi-Fi depende de ondas de rádio emitidas pelas antenas do roteador. Quando essas ondas encontram uma superfície metálica, parte delas pode ser refletida, fazendo com que o sinal seja concentrado em uma direção específica.

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Na prática, o papel-alumínio atua como um refletor improvisado. Dependendo da posição e do formato da folha, o sinal pode ficar mais forte em um cômodo, enquanto outras áreas da casa acabam perdendo cobertura.

O alumínio não aumenta a potência do roteador

Apesar da crença popular, o papel-alumínio não faz o roteador transmitir com mais potência. O equipamento continua emitindo a mesma quantidade de energia; o que muda é apenas o caminho percorrido pelas ondas.

É um efeito semelhante ao de um refletor colocado atrás de uma lâmpada: a luz parece mais intensa em determinada direção, mas a potência da lâmpada permanece exatamente a mesma.

Pesquisas desenvolvidas por universidades, como o projeto WiPrint, mostraram que refletores projetados com medidas específicas podem ajudar a moldar a cobertura de uma rede sem fio.

No entanto, esses dispositivos são calculados para cada ambiente, algo muito diferente de simplesmente posicionar uma folha de alumínio atrás do roteador.

Quando o truque pode funcionar?

O método costuma apresentar algum resultado quando o roteador está próximo de uma parede externa ou em um ponto onde parte do sinal é desperdiçada para fora da residência.

Nessas situações, o refletor pode direcionar uma parcela das ondas para dentro da casa, beneficiando um ambiente específico, como uma sala ou quarto distante.

Ainda assim, especialistas recomendam comparar velocidade, estabilidade e latência antes e depois do teste, já que mais barras de sinal não significam, necessariamente, internet mais rápida.

Como fazer o teste com segurança

Caso decida experimentar, é importante evitar qualquer contato do papel-alumínio com o equipamento. A recomendação é prender a folha em um pedaço de papelão ou outro suporte, formando uma leve curvatura atrás das antenas.

Também é essencial manter as entradas de ventilação totalmente livres para evitar superaquecimento e não encostar o alumínio nos cabos ou conexões elétricas do roteador.

O que realmente melhora o Wi-Fi

Na maioria dos casos, trocar o roteador de lugar produz resultados muito melhores do que recorrer ao papel-alumínio. Posicionar o aparelho em um local central, elevado e longe de obstáculos como paredes grossas, móveis metálicos, espelhos e eletrodomésticos costuma proporcionar uma cobertura mais uniforme.

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