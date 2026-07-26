Esqueça o miojo tradicional: receita deixa o prato mais gostoso e com cara de comida gourmet para os dias mais corridos
Com alguns ingredientes simples que muita gente já tem em casa, é possível transformar um prato rápido em uma refeição cremosa e cheia de sabor
O miojo é um dos alimentos mais práticos para quem tem pouco tempo para cozinhar.
Em poucos minutos, ele fica pronto e costuma ser a escolha de estudantes, pessoas que moram sozinhas ou quem precisa preparar uma refeição rápida.
No entanto, isso não significa que o prato precise ser sempre igual.
Com alguns ingredientes extras e pequenas mudanças no preparo, o miojo tradicional ganha uma textura mais cremosa e um sabor que lembra receitas servidas em restaurantes.
Como preparar a receita
Primeiramente, aqueça 1 colher de margarina em uma frigideira. Em seguida, adicione os temperos: chimichurri, páprica doce e alho em pó. Misture rapidamente para liberar o aroma dos ingredientes.
Depois disso, acrescente algumas fatias de queijo cheddar. Assim que começarem a derreter, adicione também um pouco de muçarela.
Logo depois, despeje 1 copo de leite e mexa até formar um creme homogêneo.
Com o molho pronto, coloque 2 pacotes de miojo diretamente na frigideira. Em seguida, tampe a panela e deixe a massa cozinhar enquanto absorve parte do líquido.
Assim que o macarrão estiver macio, mexa bem para incorporar todo o molho.
Por fim, acrescente uma pitada de sal e uma boa quantidade de ketchup, ingrediente que dá um toque adocicado e deixa a receita ainda mais cremosa.
Como deixar o prato ainda mais saboroso
Se quiser incrementar a receita, vale adicionar ingredientes como bacon crocante, frango desfiado, calabresa em cubos ou milho-verde.
Além disso, finalizar com cheiro-verde picado ou parmesão ralado traz mais aroma e sabor.
Outra dica é preparar o molho em fogo baixo. Dessa forma, os queijos derretem por completo e deixam a textura muito mais uniforme.
No fim das contas, o miojo tradicional pode ir muito além da receita básica.
Com leite, queijo e alguns temperos, ele se transforma em uma opção rápida, cremosa e perfeita para quem quer variar o cardápio sem passar muito tempo na cozinha.
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