Esqueça o miojo tradicional: receita deixa o prato mais gostoso e com cara de comida gourmet para os dias mais corridos

Com alguns ingredientes simples que muita gente já tem em casa, é possível transformar um prato rápido em uma refeição cremosa e cheia de sabor

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Instagram/rosangela_rigoni)

O miojo é um dos alimentos mais práticos para quem tem pouco tempo para cozinhar.

Em poucos minutos, ele fica pronto e costuma ser a escolha de estudantes, pessoas que moram sozinhas ou quem precisa preparar uma refeição rápida.

No entanto, isso não significa que o prato precise ser sempre igual.

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Com alguns ingredientes extras e pequenas mudanças no preparo, o miojo tradicional ganha uma textura mais cremosa e um sabor que lembra receitas servidas em restaurantes.

Como preparar a receita

Primeiramente, aqueça 1 colher de margarina em uma frigideira. Em seguida, adicione os temperos: chimichurri, páprica doce e alho em pó. Misture rapidamente para liberar o aroma dos ingredientes.

Depois disso, acrescente algumas fatias de queijo cheddar. Assim que começarem a derreter, adicione também um pouco de muçarela.

Logo depois, despeje 1 copo de leite e mexa até formar um creme homogêneo.

Com o molho pronto, coloque 2 pacotes de miojo diretamente na frigideira. Em seguida, tampe a panela e deixe a massa cozinhar enquanto absorve parte do líquido.

Assim que o macarrão estiver macio, mexa bem para incorporar todo o molho.

Por fim, acrescente uma pitada de sal e uma boa quantidade de ketchup, ingrediente que dá um toque adocicado e deixa a receita ainda mais cremosa.

Como deixar o prato ainda mais saboroso

Se quiser incrementar a receita, vale adicionar ingredientes como bacon crocante, frango desfiado, calabresa em cubos ou milho-verde.

Além disso, finalizar com cheiro-verde picado ou parmesão ralado traz mais aroma e sabor.

Outra dica é preparar o molho em fogo baixo. Dessa forma, os queijos derretem por completo e deixam a textura muito mais uniforme.

No fim das contas, o miojo tradicional pode ir muito além da receita básica.

Com leite, queijo e alguns temperos, ele se transforma em uma opção rápida, cremosa e perfeita para quem quer variar o cardápio sem passar muito tempo na cozinha.

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