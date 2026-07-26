Janela, corredor ou saída de emergência: os melhores assentos do avião para escolher, segundo companhias aéreas

A poltrona escolhida pode fazer toda a diferença durante o voo. Conforto, espaço e praticidade variam conforme o lugar e o perfil de cada passageiro

(Imagem: Ilustração/Magnific)

Escolher o assento antes de um voo parece um detalhe, mas pode influenciar diretamente a experiência durante a viagem.

Enquanto alguns passageiros priorizam conforto para dormir, outros preferem facilidade para se levantar ou rapidez no desembarque.

Por isso, muitas companhias aéreas permitem que o viajante selecione a poltrona com antecedência.

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Especialistas em aviação também destacam que cada posição oferece vantagens e desvantagens, dependendo da necessidade de cada pessoa.

Assento na janela é ideal para descansar

Quem pretende relaxar durante o voo costuma escolher a janela. Afinal, ela permite apoiar a cabeça na fuselagem e evita interrupções frequentes dos demais passageiros.

Outro benefício é o controle da persiana, que pode permanecer aberta ou fechada conforme a preferência do ocupante.

Em contrapartida, sair para ir ao banheiro ou acessar o compartimento de bagagem exige pedir licença aos vizinhos da fileira.

Corredor garante mais liberdade

Já quem costuma se levantar várias vezes encontra no corredor a opção mais prática.

O acesso ao banheiro fica mais fácil e também há mais liberdade para caminhar pela cabine durante o voo.

Esse tipo de assento ainda facilita o desembarque, principalmente quando está localizado nas primeiras fileiras.

Como desvantagem, o passageiro precisa levantar sempre que alguém da mesma fileira quiser sair. Também é comum ocorrerem pequenos esbarrões causados pela circulação de pessoas e pelos carrinhos de serviço.

Saída de emergência oferece mais espaço

Passageiros altos costumam preferir as poltronas da saída de emergência.

O motivo é simples: elas oferecem muito mais espaço para esticar as pernas durante a viagem.

No entanto, essas poltronas normalmente têm custo adicional.

Além disso, as companhias aéreas exigem que o ocupante cumpra alguns requisitos, como ter condições físicas para auxiliar em uma evacuação.

Durante a decolagem e o pouso, bolsas e mochilas também devem permanecer obrigatoriamente no compartimento superior.

Como escolher o melhor assento?

A decisão depende da prioridade de cada viajante.

Dormir durante o voo: escolha a janela, principalmente na parte dianteira ou central da aeronave.

escolha a janela, principalmente na parte dianteira ou central da aeronave. Ganhar mais espaço: a saída de emergência costuma ser a melhor alternativa.

a saída de emergência costuma ser a melhor alternativa. Levantar com frequência: o corredor oferece mais praticidade.

o corredor oferece mais praticidade. Desembarcar rapidamente: prefira assentos no corredor, próximos à frente do avião.

prefira assentos no corredor, próximos à frente do avião. Reduzir a sensação de turbulência: as poltronas localizadas sobre as asas costumam oferecer mais estabilidade.

Quais lugares vale a pena evitar?

Em geral, especialistas recomendam evitar o assento do meio. Como ele fica entre dois passageiros, oferece menos espaço e reduz o conforto durante o voo.

A última fileira também costuma ser menos indicada. Isso porque fica próxima aos banheiros e à cozinha da aeronave, o que aumenta o barulho.

Em muitos modelos, essas poltronas ainda possuem pouca ou nenhuma reclinação.

No fim das contas, os melhores assentos do avião variam conforme o perfil de cada passageiro.

Antes de concluir a reserva, vale considerar fatores como conforto, mobilidade e tempo de desembarque. Assim, a viagem tende a ser muito mais agradável do início ao fim.

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