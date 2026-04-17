Entenda por que não é recomendado que idosos viajem sentados juntos no avião

Estudo indica que distribuir idosos pela cabine pode reduzir gargalos na evacuação e aumentar a segurança em emergências a bordo

Gustavo de Souza - 17 de abril de 2026

Avião da Latam. (Foto: Rafael Luiz Canossa/Wikimedia Commons)

A ideia de viajar ao lado de um familiar ou companheiro parece natural, sobretudo entre casais idosos. Mas um estudo recente sobre evacuação aérea indica que, em situações extremas, concentrar passageiros com mais de 60 anos na mesma área da cabine pode atrasar a saída e aumentar o risco durante uma emergência.

A pesquisa foi publicada na revista AIP Advances e analisou a evacuação de um Airbus A320 em um cenário de incêndio nos dois motores. Os pesquisadores criaram 27 simulações, cruzando diferentes configurações de cabine, proporções de idosos e formas de distribuição desses passageiros dentro da aeronave.

O resultado chamou atenção: quando os passageiros idosos estavam distribuídos de forma mais uniforme, o tempo de evacuação foi menor. Já nos cenários em que eles ficaram agrupados ou espalhados sem critério, surgiram mais gargalos, principalmente nos corredores e nas áreas próximas às saídas.

No melhor cenário testado, a evacuação levou 141 segundos. No pior, chegou a 218,5 segundos. Nenhuma simulação nos 90 segundos usados na certificação de grandes aeronaves, o que reforça como a presença de passageiros com mobilidade reduzida pode mudar completamente a dinâmica de uma saída de emergência.

Isso não significa que exista uma regra oficial obrigando idosos a viajarem separados. A Anac, por exemplo, classifica pessoas com 60 anos ou mais como passageiras com necessidade de assistência especial, mas não determina uma separação de assentos entre casais ou familiares.

O que o estudo sugere é que, em cenários críticos, a distribuição dos ocupantes dentro da cabine pode influenciar diretamente a segurança coletiva. Na prática, o levantamento abre espaço para uma discussão mais ampla sobre envelhecimento da população, acessibilidade no transporte aéreo e estratégias de evacuação mais compatíveis com a realidade dos voos atuais.

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