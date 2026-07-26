Jogar sal com gelo no vaso sanitário: para que serve e por que é recomendado

Mistura é usada como complemento da limpeza para ajudar a soltar resíduos leves, reduzir odores e facilitar a escovação da louça sanitária

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Manter o banheiro limpo exige atenção, principalmente quando resíduos e manchas começam a se acumular. Por isso, alguns truques caseiros ganharam espaço na rotina doméstica, entre eles o de jogar sal com gelo no vaso sanitário.

A combinação pode facilitar a escovação e ajudar na remoção de sujeiras superficiais. No entanto, ela não substitui uma limpeza completa com escova e produtos adequados.

Para que serve jogar sal com gelo no vaso sanitário

O sal grosso ajuda a gerar atrito sobre a porcelana. Dessa forma, ele pode contribuir para soltar resíduos leves que ficam presos na superfície interna.

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Já os cubos de gelo movimentam a mistura enquanto derretem. Com isso, o atrito pode alcançar diferentes áreas do vaso.

Além disso, o sal pode ajudar a reduzir temporariamente alguns odores. Ainda assim, o método não desinfeta a louça nem elimina microrganismos sozinho.

Como fazer a limpeza

Primeiramente, coloque aproximadamente uma xícara de cubos de gelo dentro do vaso sanitário.

Em seguida, acrescente duas ou três colheres de sopa de sal grosso. Depois, aguarde entre cinco e dez minutos.

Na sequência, esfregue toda a parte interna com a escova sanitária. Por fim, acione a descarga para retirar os resíduos.

Truque não remove calcário profundo

Embora jogar sal com gelo no vaso sanitário possa ajudar na limpeza de manutenção, a mistura não dissolve depósitos profundos de calcário.

Da mesma forma, o truque não costuma retirar manchas antigas ou incrustações muito escuras. Nesses casos, a limpeza exige um método específico para o tipo de resíduo.

Além disso, a combinação não substitui o uso de um desinfetante apropriado. Portanto, use o truque apenas como uma etapa complementar.

Com que frequência usar

Quem adota o método pode aplicá-lo uma vez por semana, conforme a necessidade da limpeza.

Porém, não há motivo para repetir o procedimento todos os dias. A escovação regular e a higienização correta costumam evitar o acúmulo de sujeira.

Assim, jogar sal com gelo no vaso sanitário pode facilitar a remoção de resíduos leves. Ao mesmo tempo, o método ajuda a complementar a rotina de limpeza sem substituir a desinfecção.

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