Não é amaciante: o melhor produto para deixar as roupas macias e fáceis de passar, segundo lavanderias

Vinagre branco ajuda a remover resíduos de sabão das fibras e pode devolver parte da maciez, desde que seja usado com moderação

(Foto: Ilustração/Sarah Brown/Unsplash)

O vinagre branco para deixar as roupas macias ganhou espaço como alternativa caseira ao amaciante. A acidez do produto ajuda a remover resíduos de sabão e minerais que podem endurecer as fibras após várias lavagens.

Com isso, algumas peças ficam mais leves, flexíveis e fáceis de passar.

Por que o vinagre pode deixar as roupas macias

Ao longo do tempo, o detergente pode se acumular nas fibras. Além disso, os minerais presentes na água também contribuem para que certos tecidos fiquem rígidos.

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O ácido acético presente no vinagre ajuda a dissolver parte desses resíduos durante o enxágue. Dessa maneira, as fibras podem recuperar parte da flexibilidade original.

Consequentemente, as roupas tendem a formar menos vincos intensos. Isso pode facilitar o uso do ferro, embora o resultado varie conforme o tecido e o nível de acúmulo.

Como usar vinagre branco na máquina

Primeiramente, verifique o manual da máquina de lavar. Alguns fabricantes não recomendam o uso frequente de substâncias ácidas no equipamento.

Caso o aparelho permita, coloque cerca de meia xícara de vinagre branco puro no compartimento destinado ao amaciante. Assim, a máquina libera o produto durante o enxágue.

Não despeje o vinagre diretamente sobre roupas coloridas ou delicadas. Além disso, evite quantidades excessivas, pois isso não aumenta a eficiência da lavagem.

Depois da secagem, o cheiro característico costuma desaparecer. Ainda assim, o produto não deixa fragrância duradoura nas peças.

Vinagre não deve entrar em todas as lavagens

Embora o vinagre branco para deixar as roupas macias possa ajudar, o uso deve ocorrer apenas ocasionalmente.

A acidez pode atingir borrachas, mangueiras e vedações de alguns modelos quando aplicada com frequência. Portanto, seguir o manual do equipamento reduz o risco de danos.

Também é importante consultar a etiqueta das roupas. Seda, lã, elastano e outros materiais delicados podem exigir cuidados específicos.

Nunca misture com água sanitária

O vinagre nunca deve ser combinado com água sanitária. A mistura pode liberar gases tóxicos e causar irritação nos olhos e nas vias respiratórias.

Por esse motivo, use os produtos em lavagens separadas. Também não misture o vinagre com outros limpadores sem verificar se a combinação é segura.

Vinagre ou amaciante: qual escolher?

Os dois produtos atuam de maneiras diferentes. O vinagre ajuda a retirar resíduos que deixam as fibras rígidas.

Já o amaciante deposita substâncias sobre o tecido para mudar a textura e acrescentar perfume. Por isso, o vinagre funciona melhor quando a roupa apresenta rigidez provocada pelo excesso de sabão.

Assim, o ingrediente pode servir como alternativa ocasional para determinadas lavagens. Usado corretamente, ele ajuda a recuperar a maciez e pode facilitar a passagem das roupas.