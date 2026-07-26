Papel-alumínio, lado brilhante ou fosco: veja a diferença e qual é o certo para usar na hora de ir ao forno, segundo fabricantes

Duas superfícies alimentam uma dúvida antiga na cozinha, embora a resposta dependa mais do tipo de produto do que da aparência

(Imagem: Ilustração)

Na hora de cobrir uma assadeira ou embrulhar um alimento, muita gente para diante da mesma dúvida. Afinal, existe um lado correto do papel-alumínio para deixar em contato com a comida?

A diferença entre as superfícies realmente existe. No entanto, ela surge durante a fabricação e, no produto convencional, não determina o resultado da receita.

Por que o papel-alumínio tem dois lados

Para produzir folhas finas, a indústria lamina duas camadas de alumínio ao mesmo tempo. Depois, as máquinas separam essas folhas.

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O lado que entra em contato com os rolos de polimento ganha aparência brilhante. Já as superfícies que ficam encostadas uma na outra apresentam acabamento fosco.

Portanto, a diferença visual não indica que um dos lados recebeu uma composição especial. A Associação Europeia da Folha de Alumínio explica que os dois acabamentos resultam desse processo de laminação dupla.

Qual lado deve ficar em contato com o alimento

No papel-alumínio tradicional, tanto o lado brilhante quanto o fosco podem tocar o alimento. Segundo a fabricante Reynolds, a posição não altera o cozimento nem o desempenho da folha.

Assim, o consumidor pode colocar qualquer uma das superfícies voltada para dentro da assadeira ou do embrulho. A regra vale para as versões comuns e extrafortes sem revestimento especial.

Dessa forma, a ideia de que o lado brilhante precisa ficar obrigatoriamente virado para a comida não se aplica ao papel-alumínio convencional.

Existe uma exceção importante

A orientação muda quando a embalagem identifica o produto como antiaderente. Nesse caso, uma das superfícies recebe um revestimento próprio para reduzir a aderência dos alimentos.

A Reynolds orienta deixar o lado fosco de sua versão antiaderente em contato com a comida. A fabricante também imprime uma indicação sobre a folha para facilitar a identificação da superfície correta.

Por isso, antes de usar o produto, vale conferir as instruções da embalagem. Outros fabricantes podem adotar identificações ou tecnologias diferentes.

Papel-alumínio pode ir ao forno?

O papel-alumínio convencional serve para cobrir assadeiras, envolver alimentos e auxiliar no preparo dentro do forno. Fabricantes também oferecem versões mais espessas para assados pesados e grelhados.

Entretanto, a folha não deve bloquear completamente a circulação de calor quando a receita exige dourar ou criar uma crosta. Nesses casos, o cozinheiro pode retirar a cobertura na etapa final.

Também é importante evitar que o papel toque diretamente resistências elétricas ou chamas. Além disso, o consumidor deve seguir as orientações do fabricante do forno.

Cuidado com alimentos muito ácidos ou salgados

Tomate, limão, vinagre, marinadas fortes e alimentos com muito sal podem reagir com o alumínio durante contatos prolongados.

A fabricante Reynolds informa que comidas muito ácidas, picantes ou salgadas podem provocar pequenos furos ou mudanças de cor na folha.

Por isso, recipientes de vidro, cerâmica ou inox costumam funcionar melhor para armazenar essas preparações por longos períodos. A folha pode continuar sendo usada como cobertura, desde que não permaneça em contato prolongado com o alimento.

O que observar antes de usar

Primeiramente, confirme se o papel-alumínio é convencional ou antiaderente. Depois, leia as instruções presentes na caixa.

No modelo tradicional, escolha qualquer lado para encostar na comida. Já na versão antiaderente, use a superfície indicada pelo fabricante.

Portanto, no papel-alumínio comum, lado brilhante e lado fosco apresentam o mesmo desempenho no forno. A exceção aparece nos produtos com revestimento especial, que exigem uma posição específica.

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