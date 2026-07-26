Troca de alimentos por ingressos da Expoana 2026 começa nesta segunda; veja como participar

nteressados deverão entregar alimentos específicos para garantir entrada nos shows da festa, que integra as comemorações pelos 119 anos de Anápolis.

Expoana comemorou aniversário de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A troca de alimentos por ingressos para os shows da 66ª Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana 2026) começa nesta segunda-feira (27), a partir das 13h, em diversos pontos da cidade.

A iniciativa integra a programação de aniversário dos 119 anos de Anápolis e prevê que todos os alimentos arrecadados sejam destinados à montagem de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais.

O cronograma varia conforme o dia do show escolhido.

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Nesta segunda-feira (27), das 13h às 16h, será possível retirar ingressos para as apresentações de Grelo e Matheus & Kauan, marcadas para o dia 30 de julho. Para isso, será necessário doar 2 kg de açúcar ou 2 litros de óleo.

Na terça-feira (28), das 8h às 16h, serão distribuídos os ingressos para os shows de Nattan, Panda e Ícaro & Gilmar, mediante a entrega de 2 kg de arroz.

Já na quarta-feira (29), também das 8h às 16h, o público poderá garantir entrada para Menos é Mais, Felipe & Rodrigo e Filipinho, mediante a doação de 250 gramas de café ou 2 kg de feijão.

As trocas poderão ser realizadas nos quatro CRAS de Anápolis, no Centro Administrativo Municipal, Prefeitura, Câmara Municipal, SESI Jaiara, CEMFOR do Munir Calixto e Estádio Jonas Duarte. Segundo a organização, novos estabelecimentos parceiros também devem ser anunciados.

Moradores dos distritos também contarão com atendimento específico. Em Interlândia, que atenderá também Souzânia, a troca acontece no dia 28. Já Goialândia recebe a ação no dia 29, enquanto Joanápolis terá atendimento no dia 30, sempre das 8h às 17h.

Também haverá um plantão especial na Praça Dom Emanuel, no dia 29 de julho, das 17h às 20h30.

No dia 30 de julho, a retirada poderá ser feita em todos os pontos de arrecadação, das 8h às 15h, além da própria Expoana.

Já nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a troca ocorrerá exclusivamente na portaria do evento, a partir das 18h30.

Confira:

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