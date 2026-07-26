Vídeo resgata nostalgia e mostra como eram pontos emblemáticos de Goiânia nos anos 1940

Avenidas importantes, estátuas tombadas e hotel luxuoso mostram como cidade mudou com o passar das décadas

Vídeo mostrou como era Goiânia em 1947. (Foto: Reprodução/@goiastemhistoria)

Livros, séries e diversas sagas cinematográficas já ofereceram alternativas para tentar explicar como voltar no tempo – mas, na vida real, tudo continua não passando de teoria. Mesmo assim, existe pelo menos um tipo de item que consegue cumprir essa função: o vídeo.

Foi diante disso que vários goianienses conseguiram “ter um gostinho” de como seria morar em Goiânia cerca de 80 anos atrás, fazendo com que um registro gravado em 1947 viralizasse nas redes sociais.

As imagens resgatam a nostalgia da época ao exporem, em preto e branco, como eram alguns pontos emblemáticos da capital. O primeiro deles é o cruzamento entre as Avenidas Goiás e Anhanguera.

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Desde 1942, a interseção abriga o Monumento ao Bandeirante, que faz referência a Bartolomeu Bueno da Silva. Atualmente, também marca o encontro entre o BRT Leste-Oeste e o BRT Norte-Sul.

Por isso, assume outra roupagem: costuma ter muito mais movimentação e trânsito do que antigamente, principalmente diante do aumento exponencial de veículos em comparação com a época.

Além das mudanças físicas, o vídeo ainda expõe algumas alterações estruturais no imaginário popular. Em 1947, o narrador descrevia que a estátua do Anhanguera ensinava uma “lição de coragem e um incentivo aos filhos da grande e futurosa unidade do centro do Brasil”.

Hoje, a figura é vista com ressalvas, por ter sido um dos nomes que avançaram pelo interior do Brasil por meio de ataques e ameaças aos indígenas que já ocupavam o território.

Na sequência, o registro antigo relembra um dos primeiros edifícios da capital: o Grande Hotel Goiânia, erguido entre 1935 e 1937, justamente em meio ao movimento Art Déco que até hoje marca a cidade.

Assim como o Monumento ao Bandeirante, o prédio é atualmente tombado patrimônio histórico. Olhando para trás, alguns goianienses compartilharam que gostariam de ter vivido naquela década.

Já outros se limitaram a apontar as diferenças que notaram, como o tráfego nas ruas, a limpeza urbana (que consideraram insatisfatória nos dias atuais) e o clima vivido na capital, que teria ficado mais quente.

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