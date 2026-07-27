A psicologia afirma que crianças com alta inteligência emocional costumam ter pais que fazem estas 7 coisas desde cedo

Mais do que boas notas ou desempenho escolar, especialistas apontam que a inteligência emocional influencia a forma como crianças enfrentam desafios, constroem relacionamentos e lidam com as próprias emoções ao longo da vida

(Imagem: Ilustração/Magnific)

Durante muito tempo, o sucesso infantil foi associado principalmente ao desempenho acadêmico e ao desenvolvimento intelectual.

No entanto, a psicologia tem mostrado que outras habilidades exercem papel igualmente importante para o bem-estar e a realização pessoal ao longo da vida.

Entre elas, a inteligência emocional ganhou destaque por influenciar a maneira como crianças reconhecem sentimentos, enfrentam dificuldades e constroem relações saudáveis.

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Além disso, especialistas afirmam que essa capacidade não depende apenas da personalidade ou da genética.

Pelo contrário, ela pode ser desenvolvida diariamente por meio da convivência familiar e da forma como pais e responsáveis reagem às situações do cotidiano.

Estudo aponta o papel dos pais no desenvolvimento emocional

A especialista em parentalidade Margot Machol Bisnow, autora de livros sobre o desenvolvimento infantil, analisou mais de 200 jovens adultos de alto desempenho e suas famílias.

A partir dessa pesquisa, ela identificou comportamentos recorrentes entre os pais de pessoas que demonstravam elevada inteligência emocional na vida adulta.

Segundo a pesquisadora, essas famílias não buscavam criar filhos perfeitos.

Em vez disso, incentivavam o desenvolvimento de habilidades como empatia, autonomia, autocontrole e resiliência desde os primeiros anos de vida.

Dessa forma, pequenas atitudes praticadas diariamente acabavam produzindo impactos duradouros no comportamento das crianças.

1. Validam e ajudam os filhos a identificar as emoções

Pais emocionalmente inteligentes não ignoram nem minimizam os sentimentos dos filhos.

Em vez de frases como “isso não é motivo para chorar” ou “pare de fazer drama”, eles ajudam a criança a reconhecer o que está sentindo.

Assim, sentimentos como tristeza, raiva, medo, frustração ou ciúme passam a ser compreendidos de maneira saudável.

Como consequência, a criança desenvolve maior capacidade de controlar as próprias emoções ao longo do tempo.

2. Permitem que os filhos errem

Outro comportamento comum consiste em evitar a chamada “parentalidade helicóptero”, quando os pais tentam resolver imediatamente todos os problemas enfrentados pelos filhos.

Em vez disso, permitem que a criança enfrente pequenos desafios e experimente as consequências naturais de algumas escolhas.

Dessa maneira, ela aprende que errar faz parte do processo de aprendizagem e desenvolve mais resiliência diante das dificuldades.

3. Incentivam a empatia

Além de olhar para os próprios sentimentos, crianças emocionalmente inteligentes também aprendem a considerar as emoções das outras pessoas.

Por isso, muitos pais estimulam reflexões com perguntas como:

“Como você acha que seu amigo se sentiu?”

“O que você faria se estivesse no lugar dele?”

Consequentemente, a criança desenvolve empatia, melhora a convivência social e aprende a interpretar diferentes perspectivas.

4. Dão o exemplo nas próprias atitudes

Segundo especialistas, crianças aprendem muito mais observando os adultos do que apenas ouvindo conselhos.

Por esse motivo, pais emocionalmente inteligentes procuram administrar o próprio estresse de maneira equilibrada.

Além disso, não têm receio de pedir desculpas quando erram e demonstram vulnerabilidade de forma saudável.

Desse modo, os filhos entendem que todos cometem erros e podem aprender com eles.

5. Ensinam a resolver problemas

Em vez de entregar respostas prontas, esses pais incentivam os filhos a pensar em possíveis soluções.

Perguntas como “O que você acha que pode fazer?” ou “Como resolveria essa situação?” estimulam a autonomia e o pensamento crítico.

Ao mesmo tempo, a criança ganha confiança para enfrentar desafios futuros sem depender constantemente dos adultos.

6. Estabelecem limites com carinho e consistência

Demonstrar afeto não significa permitir tudo.

Segundo a especialista, famílias que favorecem o desenvolvimento emocional costumam combinar acolhimento com regras claras e coerentes.

Assim, as crianças entendem quais comportamentos são esperados e se sentem mais seguras diante da previsibilidade do ambiente familiar.

Além disso, limites consistentes ajudam a desenvolver autocontrole e respeito às regras sociais.

7. Praticam a escuta ativa

Por fim, pais que estimulam a inteligência emocional dedicam tempo para ouvir os filhos com atenção.

Em vez de interromper, julgar ou oferecer sermões imediatamente, eles permitem que a criança termine de explicar o que sente.

Consequentemente, os filhos percebem que suas emoções importam e passam a confiar mais nos pais para compartilhar medos, dúvidas e dificuldades.

Pequenas atitudes fazem diferença no futuro

Embora não exista uma fórmula única para educar uma criança, especialistas defendem que o ambiente familiar exerce forte influência sobre o desenvolvimento emocional.

Por isso, atitudes como ouvir com atenção, validar sentimentos, incentivar a autonomia e ensinar a lidar com erros ajudam a construir habilidades importantes para toda a vida.

Assim, mais do que buscar a perfeição na criação dos filhos, a psicologia sugere que o foco esteja em fortalecer o vínculo familiar e oferecer oportunidades para que as crianças aprendam a compreender as próprias emoções e as dos outros.

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