Segundo estudos, crianças que têm um pet em casa desenvolvem níveis mais altos de empatia

Contato com animais ajuda no desenvolvimento emocional e fortalece habilidades sociais desde a infância

Gabriel Yuri Souto - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Ter um animal de estimação em casa vai muito além da companhia. Segundo estudos, crianças que convivem com pets desenvolvem níveis mais altos de empatia, além de outras habilidades importantes para a vida social.

Esse tipo de convivência diária estimula a compreensão de sentimentos, o cuidado com o outro e a construção de vínculos mais saudáveis desde cedo.

Contato com animais estimula percepção emocional

Quando uma criança convive com um pet, ela aprende a interpretar sinais que não envolvem palavras.

Por isso, esse contato constante desenvolve a capacidade de perceber emoções como alegria, medo ou desconforto. Além disso, a criança passa a entender que outros seres também sentem e precisam de cuidado.

Com o tempo, essa sensibilidade se estende para relações humanas, facilitando a convivência com colegas e familiares.

Responsabilidade fortalece inteligência social

Cuidar de um animal exige compromisso.

Assim, tarefas como alimentar, passear ou limpar o espaço do pet ajudam a criança a desenvolver senso de responsabilidade. Além disso, esse tipo de rotina reduz comportamentos egoístas, já que o foco passa a incluir o bem-estar de outro ser.

Como resultado, a criança tende a colaborar mais em ambientes como escola e família.

Sinais de que a empatia está se desenvolvendo

Alguns comportamentos indicam que a convivência com animais está impactando positivamente o desenvolvimento emocional.

Entre eles, estão:

Maior disposição para compartilhar

Facilidade em consolar outras pessoas

Respeito pelos limites dos outros

Redução de atitudes agressivas

Esses sinais mostram que a criança começa a entender melhor as emoções alheias.

Pets ajudam na comunicação emocional

Além disso, os animais funcionam como uma espécie de apoio emocional.

Muitas vezes, a criança se sente mais confortável para expressar sentimentos com o pet, já que ele não julga. Dessa forma, o animal se torna um canal seguro para desabafos e aprendizado emocional.

Esse vínculo também incentiva conversas importantes dentro da família, fortalecendo laços e ampliando o vocabulário emocional.

Benefícios reconhecidos por especialistas

Organizações internacionais já reconhecem os efeitos positivos dessa convivência.

Estudos indicam que o contato com animais pode reduzir estresse, ansiedade e até melhorar o ambiente escolar. Além disso, especialistas apontam que esse vínculo contribui diretamente para o desenvolvimento da empatia e da inteligência emocional.

Convivência simples com impacto duradouro

Mesmo sem exigir grandes mudanças, a presença de um pet pode gerar efeitos profundos no desenvolvimento infantil.

Por isso, incentivar esse tipo de relação pode ser uma estratégia importante para criar crianças mais empáticas, responsáveis e preparadas para a vida em sociedade.

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