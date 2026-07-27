Adeus, banheiros pequenos e bagunçados: os móveis dos anos 60, 70 e 80 que voltaram à moda, segundo arquitetos

Solução conhecida por diferentes gerações ganhou novos formatos e passou a aparecer novamente em projetos que priorizam organização e praticidade

(Foto: Reprodução)

Durante décadas, um móvel compacto instalado acima da pia esteve presente em banheiros de casas e apartamentos brasileiros. Com portas espelhadas e pequenas prateleiras internas, a peça ajudava a guardar escovas, cremes e outros objetos usados na rotina.

Com a chegada de projetos mais minimalistas, o item perdeu espaço para espelhos grandes e bancadas abertas.

Agora, porém, versões renovadas voltaram a chamar atenção de arquitetos e designers de interiores, especialmente em ambientes com poucos metros quadrados.

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Trata-se do armário com espelho integrado, também conhecido como espelheira ou gabinete suspenso.

A peça aproveita a área vertical da parede e mantém produtos fora da bancada, contribuindo para uma aparência mais limpa.

Móvel antigo ganhou nova aparência

Os modelos comuns entre as décadas de 1960 e 1980 costumavam ser retangulares, brancos e pouco profundos.

Alguns tinham duas ou três portas, enquanto outros apresentavam pequenas prateleiras laterais.

Nas versões atuais, o conceito permanece, mas o visual mudou.

Há opções redondas, embutidas na parede, revestidas de madeira e com acabamento preto ou metálico.

Também ganharam espaço os armários com iluminação de LED, prateleiras reguláveis e portas com fechamento suave.

Alguns modelos contam ainda com tomada interna e sistema que reduz o embaçamento do espelho.

Por que voltou à moda?

Em banheiros pequenos, cada superfície disponível precisa ser bem aproveitada.

Por isso, arquitetos costumam priorizar móveis suspensos, que liberam a bancada e não comprometem a circulação.

O armário espelhado reúne duas funções em uma única estrutura.

Além de substituir o espelho tradicional, oferece espaço para guardar produtos de higiene e itens de uso diário.

A solução também ajuda a diminuir a poluição visual.

Embalagens, escovas e cosméticos ficam escondidos, enquanto a pia permanece livre para o uso cotidiano.

Como escolher o modelo correto

Antes da compra, é importante medir a largura da pia e o espaço disponível na parede.

O móvel não deve impedir a abertura de portas, janelas ou outros compartimentos.

A profundidade também precisa ser observada. Peças muito avançadas podem causar desconforto durante o uso da torneira ou aumentar o risco de o morador bater a cabeça.

Em locais úmidos, o ideal é escolher materiais resistentes à água e ao vapor.

MDF inadequado, madeira sem proteção e ferragens de baixa qualidade podem estufar ou apresentar corrosão com o tempo.

Instalação exige atenção

O peso do móvel e o tipo de parede determinam quais buchas e parafusos devem ser usados.

Também é necessário verificar se há canos ou fios elétricos na região antes de realizar qualquer perfuração.

Modelos com iluminação, tomada ou sistema antiembaçante podem exigir ligação elétrica.

Nesses casos, a instalação deve respeitar as regras de segurança para áreas próximas à água.

Outro cuidado envolve os objetos guardados no interior. Embora o armário seja indicado para produtos de higiene, medicamentos podem sofrer com a umidade e as mudanças de temperatura do banheiro.

O armazenamento deve seguir as orientações presentes na embalagem.

Assim, o móvel que marcou banheiros de décadas passadas retorna com aparência mais moderna.

Mais do que uma tendência estética, ele oferece uma alternativa para organizar ambientes compactos sem ocupar espaço adicional.

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