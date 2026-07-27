As plantas que jamais devem ser colocadas no jardim para não atrair insetos e escorpiões, segundo jardineiros

Samambaias, espadas-de-são-jorge e helicônias podem formar esconderijos para escorpiões quando não recebem manutenção

(Foto: Reprodução)

Encontrar escorpiões no quintal é motivo de preocupação para qualquer morador. Embora exista a crença de que determinadas plantas atraem esses animais, especialistas esclarecem que o problema não está na espécie em si, mas nas condições que ela cria. Vegetações muito densas, úmidas ou com acúmulo de folhas podem servir de abrigo e aumentar o risco de encontros indesejados.

Ao contrário do que muitos imaginam, não há comprovação científica de que alguma planta funcione como repelente ou atrativo para escorpiões. O que favorece sua presença são ambientes escuros, protegidos e com oferta de alimento, como insetos e baratas.

Samambaias exigem manutenção frequente

As samambaias estão entre as plantas que merecem mais atenção. Como precisam de umidade constante e possuem folhagem volumosa, podem criar esconderijos para escorpiões, principalmente quando acumulam folhas secas ou recebem pouca manutenção.

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Espada-de-são-jorge pode formar esconderijos

Muito popular em jardins e vasos, a espada-de-são-jorge também pode favorecer a presença desses animais quando forma touceiras densas. A base da planta costuma acumular folhas e matéria orgânica, criando locais protegidos para pequenos animais.

Helicônias retêm umidade

As helicônias chamam a atenção pelas folhas largas e ornamentais, mas também podem contribuir para a formação de ambientes úmidos. Além de oferecer abrigo, essas condições favorecem a presença de insetos, como baratas, principal alimento dos escorpiões.

Como reduzir o risco no jardim

Especialistas destacam que o principal cuidado é manter o jardim sempre limpo. Retirar folhas secas, eliminar entulhos, podar plantas regularmente e evitar o excesso de umidade ajuda a reduzir os locais onde os escorpiões podem se esconder.

Também é importante controlar a população de baratas e vedar frestas em pisos, muros e paredes, dificultando o acesso desses animais ao interior da residência.

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