Fecha Mês do Rio Vermelho é chance de encher o carrinho pagando pouco

Clientes encontram preços especiais em produtos de diferentes categorias para fechar o mês com mais economia

Loja mais recente, localizada na Pedro Ludovico, na antiga Pecuária. (Foto: Divulgação)

O fim do mês chegou e, com ele, o desafio de equilibrar as contas sem deixar de levar para casa tudo o que é necessário. Pensando nisso, o Rio Vermelho Atacadista preparou mais uma edição do Fecha Mês, campanha que reúne ofertas especiais para quem deseja comprar mais e pagar menos.

A ação é uma oportunidade para abastecer a despensa e garantir economia nas compras do dia a dia.

Seja para adquirir os produtos da semana ou preparar a casa para o próximo mês, o Fecha Mês do Rio Vermelho oferece condições especiais em diferentes itens.

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As ofertas são válidas por tempo limitado. Por isso, a recomendação é antecipar as compras e aproveitar os descontos antes do encerramento da campanha.

Quer economizar nas compras de fim de mês? Aproveite o Fecha Mês e visite o Rio Vermelho. Em Anápolis, as unidades atacadistas estão localizadas no bairro Maracanã e na Avenida Pedro Ludovico, na região da antiga Pecuária.

O Rio Vermelho também conta com uma unidade no bairro Jundiaí, oferecendo ainda mais praticidade aos clientes.

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