Grávida de oito meses é acusada de abandonar local após bater carro em poste em Anápolis
Com o impacto da colisão, fios de energia caíram sobre a via, o que levou ao isolamento da área até a chegada de equipes da concessionária responsável pela rede elétrica
Uma mulher grávida de aproximadamente oito meses foi acusada de deixar o local de um acidente após o carro que conduzia bater contra um poste de energia na noite deste domingo (26), no Jardim Progresso, em Anápolis. A denúncia foi feita por uma amiga dela, que era passageira do veículo.
O acidente aconteceu por volta das 23h50. Com o impacto da batida, o poste foi atingido e fios de energia caíram sobre a via, o que levou ao isolamento da área até a chegada de equipes da concessionária responsável pela rede elétrica.
A passageira foi retirada do interior do veículo pelos bombeiros. Ela estava consciente, mas apresentava falas desconexas, lesões na face e suspeita de fratura no tornozelo. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
Durante o atendimento, a vítima informou que quem dirigia o automóvel era uma amiga, grávida de aproximadamente oito meses. Conforme o relato, após a colisão, a motorista chamou um carro por aplicativo e deixou o local antes da chegada das equipes de resgate e da polícia.
No hospital, a passageira reiterou a mesma versão, mas não conseguiu fornecer mais detalhes em razão dos ferimentos. Ela foi submetida a exames e encaminhada para procedimento cirúrgico.
Equipes da concessionária de energia realizaram a sinalização da área e os reparos na rede elétrica para restabelecer o fornecimento de energia na região.
O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente e localizar a motorista apontada pela passageira.
DENÚNCIA SÉRIA ❗️Grávida de oito meses é acusada de abandonar local após bater carro em poste em Anápolis
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— Portal 6 (@portal6noticias) July 27, 2026
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