Morador do apartamento de baixo cansa do pingo d’água e do barulho do ar-condicionado do vizinho, leva a queixa ao condomínio e o regimento interno pode obrigar a retirada do aparelho

Ruídos constantes e gotejamento de água podem transformar um equipamento essencial nos dias quentes em motivo de conflito entre vizinhos

(Foto: Reprodução)

O ar-condicionado deixou de ser um item de luxo e passou a fazer parte da rotina de muitas famílias.

Isso acontece principalmente em cidades onde o calor predomina durante grande parte do ano.

No entanto, instalar o equipamento exige mais do que escolher um bom modelo. A instalação também precisa respeitar as normas do condomínio e os direitos dos vizinhos.

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Caso contrário, um simples aparelho pode provocar reclamações e até gerar processos.

Barulho e gotejamento lideram as reclamações

Entre os problemas mais comuns estão o barulho constante e o gotejamento da água da condensação.

Quando a água cai sobre a varanda ou a janela do apartamento inferior, ela provoca incômodo e pode causar respingos.

Além disso, a umidade pode danificar pisos, fachadas e outras estruturas do edifício.

O ruído também costuma gerar conflitos. Equipamentos antigos, mal instalados ou sem suportes antivibração produzem sons contínuos.

Como consequência, muitos moradores perdem o sossego e o descanso.

Por isso, essas situações frequentemente chegam ao síndico e à administração do condomínio.

O que diz o Código Civil

Além das regras previstas na convenção, o Código Civil estabelece deveres para quem mora em condomínio.

O artigo 1.336 determina que o condômino não pode utilizar sua unidade de forma prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais moradores.

Assim, o proprietário tem o direito de instalar um ar-condicionado. No entanto, também deve garantir que o aparelho não cause transtornos aos vizinhos.

Além disso, muitos regimentos internos proíbem que a água da condensação seja despejada sobre fachadas, janelas ou áreas pertencentes a outras unidades.

Advertência, multa e até retirada do aparelho

Quando um morador apresenta uma reclamação formal, o síndico costuma verificar a situação.

Se identificar irregularidades, ele pode emitir uma advertência. Em seguida, solicita que o proprietário faça as adequações necessárias.

Caso o problema continue, o condomínio pode aplicar multas previstas na convenção.

Além disso, o impasse pode chegar à Justiça quando o morador ignora as notificações.

Nessas situações, o juiz pode determinar a correção da instalação.

Em casos mais graves, também pode obrigar a retirada do aparelho quando não houver outra solução para eliminar o problema.

Como evitar esse tipo de conflito

Na maioria das vezes, pequenas medidas resolvem o problema rapidamente.

Entre as principais recomendações estão:

instalar uma mangueira ou dreno para conduzir corretamente a água da condensação;

utilizar bandejas coletoras quando necessário;

realizar manutenção preventiva no equipamento;

instalar suportes ou coxins antivibração para reduzir o ruído;

seguir as regras previstas no regimento interno do condomínio.

Além disso, conversar diretamente com o vizinho costuma evitar desgastes. Muitas situações são resolvidas antes mesmo de uma reclamação formal.

Instalação correta evita problemas futuros

O ar-condicionado oferece conforto e melhora a qualidade de vida. Ainda assim, o equipamento precisa respeitar as normas técnicas e as regras de convivência.

Por isso, quem pretende instalar ou substituir o aparelho deve verificar as exigências do condomínio.

Também vale investir em uma instalação adequada e em manutenções periódicas.

Dessa forma, o morador aproveita os benefícios do equipamento sem causar transtornos aos vizinhos. Além disso, reduz o risco de receber advertências, multas ou até ser obrigado a retirar o aparelho.

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