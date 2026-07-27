Não é detergente, nem desengordurante: a melhor maneira de tirar gordura das vasilhas, segundo restaurantes

Quem trabalha em cozinhas profissionais costuma recorrer a um produto simples e barato para remover gordura difícil. A técnica ajuda a limpar potes, panelas e utensílios sem exigir esforço excessivo

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Diversas Receitas da Deia)

Na rotina da cozinha, poucas tarefas costumam ser tão trabalhosas quanto remover a gordura acumulada em potes, panelas e recipientes usados no preparo das refeições.

Mesmo depois da lavagem, muitas peças continuam com aquele aspecto oleoso ou deixam uma sensação de gordura ao toque.

Por isso, quem trabalha em restaurantes e cozinhas industriais costuma adotar métodos que unem praticidade e eficiência.

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Em vez de recorrer apenas a detergentes líquidos ou produtos desengordurantes, muitos profissionais apostam em uma alternativa tradicional, acessível e presente na maioria das casas: o sabão em barra.

Por que o sabão em barra remove a gordura com mais facilidade?

Embora o detergente líquido seja o produto mais utilizado no dia a dia, especialistas em limpeza explicam que o sabão em barra apresenta algumas características que favorecem a remoção da gordura mais pesada.

Isso acontece porque o produto possui maior concentração de sais de ácidos graxos, responsáveis pela ação de quebrar as moléculas de gordura.

Como resultado, ele consegue dissolver resíduos oleosos com mais rapidez.

Além disso, ao esfregar a esponja diretamente sobre a barra, forma-se uma espuma mais espessa.

Essa camada permanece aderida à superfície por mais tempo e aumenta o contato com a gordura.

Enquanto isso, o detergente líquido costuma escorrer rapidamente, principalmente em superfícies lisas.

Plásticos e alumínio costumam apresentar melhor resultado

A técnica costuma funcionar especialmente bem em recipientes de plástico e utensílios de alumínio.

Nos potes plásticos, por exemplo, pequenas partículas de gordura ficam presas em microporos do material.

Por esse motivo, apenas o detergente nem sempre consegue remover completamente esses resíduos.

Já o sabão em barra reage diretamente com os óleos impregnados. Dessa forma, facilita a limpeza sem exigir que a pessoa esfregue a peça com muita força.

Além de economizar esforço, essa prática ajuda a preservar o recipiente e reduz o risco de riscos provocados pelo atrito excessivo da esponja.

Como aplicar a técnica usada em restaurantes

O procedimento é simples e leva apenas alguns minutos.

Para obter um resultado mais eficiente, siga estes passos:

retire o excesso de óleo ou molho com papel-toalha antes de molhar a vasilha;

umedeça a esponja com água morna ou quente;

esfregue a esponja diretamente na barra de sabão até formar uma espuma densa;

aplique essa espuma sobre toda a superfície engordurada;

aguarde cerca de um minuto antes de esfregar levemente;

enxágue em água corrente até remover todo o sabão.

Além disso, a água morna potencializa a limpeza porque ajuda a dissolver os lipídios presentes na gordura.

Outros cuidados ajudam a facilitar a limpeza

Embora o sabão em barra seja bastante eficiente, alguns hábitos também fazem diferença.

Sempre que possível, lave as vasilhas logo após o uso. Assim, a gordura não seca nem cria crostas mais difíceis de remover.

Da mesma forma, separar esponjas para diferentes tipos de limpeza evita contaminações e aumenta a durabilidade dos utensílios.

Também vale a pena trocar a esponja regularmente, já que o acúmulo de resíduos pode reduzir sua eficiência e favorecer a proliferação de microrganismos.

Método simples continua entre os preferidos nas cozinhas profissionais

Apesar da grande variedade de produtos disponíveis no mercado, o sabão em barra continua sendo uma escolha frequente em cozinhas profissionais.

Isso acontece porque o produto combina praticidade, baixo custo e alta eficiência na remoção da gordura.

Por isso, antes de investir em desengordurantes mais caros, vale a pena testar essa técnica tradicional.

Em muitos casos, ela remove a gordura logo na primeira lavagem e ainda deixa as vasilhas sem o aspecto oleoso que costuma permanecer após o enxágue.

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