Não é no micro-ondas, nem no saco: o melhor lugar para guardar o pão francês e evitar que ele fique duro, segundo padarias

Conservação correta ajuda a preservar a textura, o aroma e o sabor do pão francês por mais tempo, além de reduzir o desperdício em casa

(Foto; Reprodução/Freepik)

Poucas coisas são tão frustrantes quanto comprar pão francês fresquinho e, poucas horas depois, encontrá-lo seco, borrachudo ou difícil de mastigar. O problema, muitas vezes, não está na qualidade do produto, mas na forma como ele é armazenado.

Para conservar o pão por mais tempo, a recomendação mais eficaz é colocá-lo no freezer, desde que esteja completamente frio e bem embalado. A baixa temperatura reduz a perda de umidade e desacelera o processo que deixa o miolo duro.

Como fazer corretamente

Antes de levar ao congelador, coloque os pães em um recipiente com tampa ou em uma embalagem própria para alimentos. Retire o máximo possível de ar para evitar cristais de gelo e alterações na textura.

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Também é interessante congelar porções menores. Assim, é possível retirar apenas a quantidade que será consumida, sem precisar descongelar todo o conteúdo.

O saco de papel usado pelas padarias é indicado apenas por poucas horas, pois permite a circulação de ar. Já o saco plástico pode reter umidade e deixar a casca mole, principalmente quando o pão ainda está quente.

Como recuperar a crocância

Para consumir, o pão pode ser levado diretamente do freezer ao forno ou à air fryer por alguns minutos. Borrifar uma pequena quantidade de água sobre a casca ajuda a recuperar a crocância.

O micro-ondas até descongela rapidamente, mas tende a deixar o pão borrachudo e, depois de frio, ainda mais rígido. Por isso, deve ser usado somente quando não houver outra alternativa.

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