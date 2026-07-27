O que significa o furo na parte de baixo do cadeado e para que ele serve

Pequena abertura não está presente em todos os modelos, mas pode ajudar a proteger o mecanismo e facilitar cuidados que prolongam a vida útil

(Foto: Adobe Stock)

Mesmo os objetos mais comuns da casa podem esconder detalhes criados para resolver problemas específicos. No cadeado, uma pequena abertura na parte inferior costuma passar despercebida durante anos.

Muita gente acredita que o orifício seja apenas uma característica do processo de fabricação. No entanto, ele pode cumprir funções importantes, especialmente nos modelos expostos à chuva, à poeira e à umidade.

Furo ajuda a eliminar a água

Uma das principais funções da abertura é permitir a drenagem da água que consegue entrar no corpo do cadeado.

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Isso faz diferença em portões, cercas, depósitos e outras áreas externas. Sem uma saída, a umidade poderia permanecer próxima das peças internas e favorecer corrosão, travamentos e desgaste prematuro.

Fabricantes de cadeados para uso externo adotam canais de drenagem justamente para transportar a umidade para fora do mecanismo. Alguns modelos ainda recebem revestimentos e proteções adicionais contra água e sujeira.

No entanto, nem todo pequeno orifício encontrado na base possui exatamente a mesma função. O projeto pode variar de acordo com a marca e o modelo.

Abertura também pode facilitar a manutenção

Em determinados cadeados, o espaço permite que produtos de manutenção alcancem partes internas do mecanismo.

Com o tempo, partículas de poeira, sal, sujeira e outros resíduos podem aumentar o atrito. Dessa forma, a chave começa a girar com dificuldade e o arco pode deixar de abrir suavemente.

A Master Lock recomenda limpar e lubrificar cadeados periodicamente. A orientação geral é aplicar pouca quantidade de produto próprio no buraco da chave e nas aberturas do arco, deixando o lubrificante alcançar os componentes internos.

Portanto, não se deve despejar uma grande quantidade de óleo no pequeno furo sem consultar as instruções do fabricante. Em alguns modelos, a manutenção ocorre por outros pontos.

Qual lubrificante deve ser usado

O ideal é utilizar um produto desenvolvido para fechaduras e cadeados. Lubrificantes inadequados podem deixar resíduos, acumular sujeira e endurecer dentro do cilindro.

A ABUS recomenda produtos especiais não oleosos para esse tipo de mecanismo. Segundo a fabricante, substâncias à base de óleo ou grafite podem entupir componentes de precisão ou deixar resíduos com o passar do tempo.

Já a Master Lock indica lubrificante com PTFE e aplicação moderada. Depois do uso, a pessoa deve inserir a chave e abrir e fechar o cadeado algumas vezes para distribuir o produto.

De quanto em quanto tempo fazer a manutenção

A frequência depende das condições às quais o cadeado fica exposto.

Em ambientes comuns, fabricantes recomendam uma limpeza e lubrificação periódicas. A Master Lock cita intervalos de três a seis meses, enquanto a ABUS orienta o cuidado aproximadamente duas vezes por ano.

Cadeados instalados perto do mar, em locais com muita poeira ou sob chuva constante podem exigir atenção mais frequente.

Durante a limpeza, também é importante observar se existem sinais de ferrugem, rachaduras, dificuldade para encaixar a chave ou folgas no arco.

Nem todo furo serve para abrir o cadeado

Uma informação frequente na internet afirma que qualquer cadeado pode ser destravado por essa abertura. No entanto, isso não vale para todos os produtos.

Alguns modelos profissionais possuem furos usados durante a montagem, desmontagem ou manutenção técnica. Porém, a finalidade depende do projeto interno e não significa que o cadeado tenha uma abertura emergencial acessível ao consumidor.

Por segurança, não se deve introduzir arames, agulhas ou outras ferramentas no orifício. Além de não abrir o mecanismo, a tentativa pode danificar peças internas e comprometer a proteção oferecida.

Como conservar o cadeado por mais tempo

Sempre que possível, o cadeado deve ficar protegido da chuva direta e da água salgada. Após molhar, vale secar a parte externa e deixá-lo em local ventilado.

Também não é recomendado forçar uma chave que esteja travando. Primeiro, o usuário deve verificar se está utilizando a chave correta e fazer a manutenção indicada pela fabricante.

Assim, o furo localizado na parte inferior do cadeado não representa apenas um detalhe visual. Em muitos modelos, ele integra o sistema de drenagem e ajuda a retirar a umidade que poderia danificar o mecanismo.

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