O que significam as placas vermelha, verde, azul ou preta nos veículos brasileiros e para que cada uma serve

As cores das placas identificam a categoria de uso do veículo e indicam se ele é particular, oficial, diplomático ou de coleção

(Imagem: Inteligência artificial/Gemini)

Embora todas as placas de veículos no Brasil tenham adotado o padrão Mercosul, a cor dos caracteres continua indicando a categoria de uso do automóvel.

Vermelho, verde, azul e preto têm significados específicos previstos pela legislação e ajudam a identificar desde carros de aluguel até veículos diplomáticos e de coleção.

A placa com caracteres vermelhos é destinada aos veículos utilizados para transporte remunerado. Nessa categoria estão táxis, ônibus, caminhões, vans escolares e automóveis de aplicativos registrados para atividade comercial, conforme as regras de cada estado ou município.

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Já as placas com caracteres verdes identificam os veículos de fabricantes, concessionárias e montadoras. Esses automóveis costumam ser utilizados em testes, demonstrações, deslocamentos internos e outras atividades ligadas ao setor automotivo antes do emplacamento definitivo.

As placas com caracteres azuis são reservadas aos veículos de representação diplomática e de organismos internacionais. Em geral, pertencem a embaixadas, consulados e instituições reconhecidas pelo governo brasileiro, seguindo normas específicas do Ministério das Relações Exteriores.

Por sua vez, as placas com caracteres pretos identificam os chamados veículos de coleção. Para receber essa classificação, o automóvel deve atender aos critérios estabelecidos pelos órgãos de trânsito, incluindo, normalmente, ter mais de 30 anos de fabricação, preservar as características originais e possuir certificado emitido por entidade credenciada.

Os veículos particulares, que representam a maioria da frota brasileira, utilizam caracteres pretos sobre fundo branco, padrão adotado nas placas Mercosul desde 2020. Já veículos oficiais pertencentes a órgãos públicos usam caracteres azuis sobre fundo branco.

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