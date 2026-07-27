Resultado histórico: Bombeiros encerram operação de férias em Goiás sem mortes por afogamento

Ação mobilizou 400 militares durante 27 dias e reforçou o efetivo em Aruanã, principal destino turístico da temporada

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram durante todo o mês de julho em ações de prevenção e resgate nos principais destinos turísticos de Goiás. (Foto: Divulgação CBMGO)

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) encerrou nesta segunda-feira (27) a Operação Férias Turismo Seguro 2026 com um resultado considerado histórico.

Nesta temporada, nenhuma morte por afogamento foi registrada nas áreas atendidas pela corporação durante os 27 dias de atuação.

Realizada entre 1º e 27 de julho, a operação mobilizou cerca de 400 militares em diversas frentes de trabalho para reforçar a segurança dos turistas que visitaram os principais destinos de lazer do estado durante o período de férias escolares.

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Segundo o CBMGO, foram realizados mais de 2,5 mil atendimentos, incluindo ações preventivas, emergências clínicas, ocorrências de princípio de afogamento e operações de resgate.

Nos finais de semana, o efetivo foi ampliado em Aruanã, cidade que concentrou o maior fluxo de visitantes às margens do Rio Araguaia. As equipes permaneceram de plantão 24 horas por dia, durante toda a operação.

Além dos guarda-vidas, a corporação empregou equipes especializadas em salvamento aquático, mergulho, combate a incêndios, resgate terrestre, transporte aeromédico e atendimento com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel.

Educação também fez parte da operação

Além das ações de emergência, os Bombeiros também promoveram atividades educativas voltadas à prevenção de acidentes.

Por meio do projeto Bombeiro Mirim Anjos do Araguaia, 240 crianças, com idades entre sete e 11 anos, participaram de atividades em seis municípios goianos.

As ações abordaram preservação do Rio Araguaia, educação ambiental e orientações sobre segurança em ambientes aquáticos.

Para a corporação, o resultado demonstra a eficiência do planejamento operacional e reforça a importância da presença permanente dos guarda-vidas, aliada às campanhas de conscientização da população sobre os riscos em rios e demais locais de banho.

O Corpo de Bombeiros destacou ainda que seguirá investindo em ações preventivas e reafirmou o compromisso de atuar na preservação da vida em todo o estado.

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