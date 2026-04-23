Programa Bombeiro Mirim abre mais 400 vagas para crianças de Goiás

Projeto busca desenvolver disciplina, responsabilidade e noções de segurança

Pedro Pedro Ribeiro -
Programa Bombeiro Mirim abre mais 400 vagas para crianças de Goiás
(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás abriu inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim Itinerante, que será realizado em maio em diversas cidades do estado.

Ao todo, são ofertadas 405 vagas destinadas a crianças com idades entre 9 anos e 11 anos e 11 meses.

As atividades ocorrerão em municípios como Goiânia, Itajá, Aparecida do Rio Doce, Lagoa Santa, Acreúna, Caiapônia, Corumbá de Goiás, Hidrolândia, Nova Veneza, Cristianópolis e Muquém.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e seguem abertas até o início de maio. Clique aqui para realizar a inscrição.

De acordo com o edital, caso o número de interessados ultrapasse o total de vagas, a seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico.

O programa tem duração de 21 dias e oferece uma imersão em atividades educativas e práticas, incluindo noções de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, educação ambiental e formação cidadã.

Além das atividades técnicas, o projeto também busca desenvolver valores como disciplina, responsabilidade e convivência em grupo, contribuindo para a formação pessoal das crianças.

A iniciativa integra as ações sociais do Corpo de Bombeiros e é realizada em parceria com municípios participantes, que auxiliam na estrutura e execução das atividades.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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