Adeus, pias de inox riscadas: como recupera o brilho sem precisar trocar a peça, segundo fabricante

Cuidados simples ajudam a amenizar marcas superficiais e prolongar a vida útil de cubas, tanques e bancadas feitas de aço inox

(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Tramontina)

Riscos, manchas e pontos opacos podem fazer uma pia de aço inox parecer antiga antes mesmo do esperado. Embora o material seja resistente, alguns hábitos cotidianos aceleram o desgaste e comprometem o acabamento.

Segundo a Tramontina, um dos principais nomes do mercado focado em produtos para o cotidiano da casa, marcas superficiais podem ser amenizadas com uma pasta de polimento específica para aço inox e um pano limpo e macio. O procedimento pode ser repetido até que a aparência da peça melhore.

Movimento depende do acabamento

Antes de começar, é importante identificar qual é o acabamento da pia, cuba ou tanque. A técnica inadequada pode deixar novas marcas sobre a superfície.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Nos modelos acetinados, que apresentam aparência fosca ou escovada, o pano deve ser passado acompanhando o sentido dos riscos naturais do aço. Já nos acabamentos escovados de brilho suave, a fabricante orienta fazer movimentos circulares.

O mesmo movimento circular pode ser utilizado em peças polidas ou de alto brilho. Nesse caso, a pasta deve ser espalhada por toda a área para manter o acabamento uniforme.

Cuidados evitam novos riscos

A conservação também depende da rotina. Deixar a pia constantemente molhada ou com restos de alimentos e produtos que contenham sais pode favorecer manchas e pontos de corrosão.

Produtos abrasivos e substâncias químicas fortes devem ser evitados. Durante obras, a peça também precisa ficar protegida contra poeira, cimento e outros resíduos.

Outro cuidado é não armazenar produtos químicos em compartimentos fechados sob a pia. Conforme a Tramontina, os vapores liberados podem entrar em contato com o aço e provocar ferrugem.

Após cada uso, a recomendação é limpar e secar a superfície. Informações específicas de conservação também podem ser consultadas na etiqueta lateral do produto.

Confira abaixo o vídeo na íntegra da marca Tramontina:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!