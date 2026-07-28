Apostas de Goiás acertam números e faturam bolada na Quina; veja cidades premiadas
Bilhetes registrados em diferentes municípios do estado acertaram quatro e três dezenas no concurso realizado nesta segunda-feira (27)
A sorte passou por Goiás no concurso da Quina, realizado na noite desta segunda-feira (27).
Apostas registradas em diversas cidades do estado garantiram premiações ao acertarem quatro e três dezenas sorteadas.
Os números sorteados foram 01, 18, 22, 35 e 41.
Na faixa de quatro acertos, 62 apostas foram premiadas em todo o país, com R$ 10.028,76 para cada uma. Já quem acertou três dezenas levou R$ 108,43, valor pago a 5.461 bilhetes.
Em Goiás, a bolada saiu para Aruana, Luziânia, Parauna (06) e Valparaíso de Goiás.
Como ninguém acertou as cinco dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de R$ 25 milhões para o próximo sorteio da Quina, marcado para esta terça-feira (28).
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