Centro de castração e atendimento veterinário de Anápolis será inaugurado ainda esta semana, anuncia Márcio Corrêa

Prefeito afirmou que nova unidade ficará na região central da cidade e reunirá atendimento veterinário e estrutura para castração de animais

Márcio Corrêa anunciou a inauguração do novo Centro Municipal de Atendimento e Castração Animal durante evento da UPA Alair Mafra. (Foto: Reprodução/Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis deve inaugurar, ainda nesta semana, o novo Centro Municipal de Atendimento e Castração Animal.

O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) nesta segunda-feira (27), durante a assinatura da ordem de serviço para a construção da UPA Alair Mafra.

Segundo o chefe do Executivo, a unidade foi instalada em uma região central da cidade para facilitar o acesso da população e concentrará serviços de atendimento veterinário e castração em um único espaço.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Durante o discurso, Márcio afirmou que a estrutura contará com dois centros cirúrgicos, equipe especializada e capacidade ampliada para atender a demanda do município.

O prefeito também criticou a proposta anterior, que previa a implantação da unidade na Vila Norte. Ele afirmou que a mudança de endereço priorizou o interesse da população em detrimento de disputas políticas.

“Você imagina um cidadão do Munir Calixto precisar levar um cachorro para atendimento ou castração na Vila Norte. Nós centralizamos esse serviço próximo ao Terminal Urbano, em um prédio próprio e com uma estrutura moderna”, declarou.

Ainda conforme Márcio, o imóvel que inicialmente receberia a unidade veterinária será destinado à criação de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), ampliando a oferta de vagas para crianças de 0 a 3 anos.

Além do centro veterinário, o prefeito anunciou que também será assinada a ordem de serviço para a construção de um Centro Municipal de Diagnóstico, que funcionará 24 horas e contará com exames como ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. A expectativa é que a unidade fique pronta em até 90 dias.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!