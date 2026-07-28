Comerciantes relatam prejuízo após passarem mais de 5 horas sem energia elétrica em Anápolis

Bar precisou jogar salgados fora, e loja de aquarismo só conseguiu manter peixes vivos com extensão de tomada

Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí, em Anápolis. (Foto: Google Street View)

*Atualizada às 14h20 de 29/07 com nota da Equatorial.

A falta de fornecimento de energia durante várias horas acabou causando diversos prejuízos para comerciantes da Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Uma das empresárias que gerencia uma loja na região contou ao Portal 6 que a energia foi cortada aproximadamente às 10h desta terça-feira (28), mas só voltou pouco antes das 16h.

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Ela afirma ter ligado para a Equatorial, para tentar resolver o problema nas primeiras horas, mas sem sucesso.

Segundo relatou, a dona de um bar precisou jogar vários salgados fora, pois estavam em produção quando a energia foi cortada, e não foi possível garantir a qualidade.

Já o proprietário de uma loja de aquarismo só conseguiu manter os peixes vivos porque conectou uma extensão de tomada à loja de um vizinho, a muitos metros de distância.

No caso da empresária, ela diz que só não sentiu os prejuízos porque continuou atendendo clientes no escuro, mas teve sorte de que a máquina de cartão estivesse carregada e com internet própria.

A mulher contou, ainda, que não é a primeira vez que algo do tipo acontece. “Já é a terceira vez, e sempre fica a tarde inteira sem energia. Não nos avisam nada antes, para nos prepararmos”, disse.

O Portal 6 contatou a Equatorial em busca de um posicionamento. A companhia respondeu que se tratava de um desligamento programado e que a população foi previamente informada por meio de comunicados nas emissoras de rádio.

Conforme a concessionária, a intervenção compõe um projeto que busca construir novos alimentadores, para reduzir a demanda sobre os circuitos existentes e beneficiar a região Central de Anápolis.

Leia a nota na íntegra:

A Equatorial Goiás informa que o desligamento programado do fornecimento de energia na Avenida Mato Grosso, em Anápolis, ocorreu nesta terça-feira (28), das 10h57 às 14h48, para a execução de uma obra de melhoria na rede elétrica na região. A intervenção faz parte de um projeto que contempla a construção de novos alimentadores e que beneficiarão toda a região central de Anápolis, reduzindo a demanda sobre os circuitos existentes e aumentando a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia para os clientes. A distribuidora esclarece que, por se tratar de um desligamento programado, a população foi previamente informada por meio de comunicados veiculados em emissoras de rádio da cidade, conforme planejamento da ação. A companhia reforça que esse tipo de desligamento é necessário para garantir a segurança das equipes e possibilitar a execução de obras e manutenções que contribuem para a melhoria contínua do sistema elétrico. A concessionária reforça que os canais oficiais de atendimento são a forma mais eficaz de contato com a companhia no Estado. As ocorrências podem ser registradas por meio de: * Agência Virtual, no site da Equatorial Energia;

* Aplicativo Equatorial Energia (Android e iOS);

* Assistente virtual Clara, via WhatsApp, pelo número (62) 3243-2020;

* Central de Atendimento, pelo telefone 0800 062 0196;

* Agências de atendimento distribuídas em todo o estado.

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