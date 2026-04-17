Quedas frequentes de energia em Goiás se refletem em ranking e colocam Equatorial entre piores do país

Dados da Aneel mostram que estado ficou, em média, mais de 12 horas sem luz em 2025 e segue acima da média nacional

Daniella Bruno - 17 de abril de 2026

Goiás ainda tem alta média de falta de energia, aponta Aneel (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

As quedas de energia que fazem parte da rotina de muitos moradores em Goiás agora aparecem de forma clara em dados oficiais. Ranking divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostra que o estado ficou, em média, 12,66 horas sem energia ao longo de 2025.

O número representa uma melhora em relação a 2024, quando o tempo médio sem luz foi de 15,9 horas. Mesmo assim, o desempenho segue ruim e mantém Goiás acima da média nacional, que ficou em 9,30 horas no mesmo período.

Esse cenário ajuda a explicar a posição da concessionária responsável pelo serviço no estado. A Equatorial Goiás aparece na 32ª colocação entre 33 distribuidoras de grande porte avaliadas pela Aneel, ocupando a penúltima posição do ranking.

Além do tempo sem energia, a frequência das interrupções também chama atenção. Em média, cada consumidor goiano enfrentou 5,87 quedas ao longo do ano, o que reforça a percepção de instabilidade no fornecimento.

Ranking confirma problema vivido no dia a dia

Os dados fazem parte do Desempenho Global de Continuidade (DGC), indicador que avalia tanto a duração quanto a quantidade de interrupções no serviço elétrico.

Na prática, os números refletem o que muitos moradores já relatam no dia a dia. Há registros de quedas frequentes mesmo em períodos sem chuva ou fatores climáticos que normalmente justificariam falhas na rede.

Apesar do resultado, a Equatorial afirma que vem melhorando os indicadores desde que assumiu a concessão. Segundo a empresa, houve redução de 19% no desempenho global de continuidade em comparação ao ano anterior.

A companhia também destaca que iniciou, em 2023, um processo de modernização da rede elétrica. Desde então, foram investidos mais de R$ 6,8 bilhões em obras como ampliação de subestações, construção de novas linhas e reforço da rede de alta tensão.

De acordo com a empresa, o volume representa investimento médio superior a R$ 5 milhões por dia na infraestrutura elétrica em Goiás.

Mesmo com os aportes e a melhora nos índices, o estado ainda segue entre os piores do país no ranking da Aneel, mantendo a percepção de instabilidade no fornecimento de energia para a população.

Confira a nota da Equatorial na íntegra

A Equatorial Goiás destaca que os indicadores que medem a qualidade do fornecimento de energia no estado registraram, nos últimos anos, os melhores resultados da série histórica, conforme dados divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no Painel de Indicadores de Continuidade. O ranking considera o Desempenho Global de Continuidade (DGC), indicador que compara o desempenho real das distribuidoras com as metas regulatórias estabelecidas individualmente para cada concessão. Essas metas levam em conta características específicas de cada área atendida, como extensão territorial, perfil da rede elétrica, condições climáticas e histórico de investimentos. Em Goiás, os números mais recentes indicam uma evolução consistente e nunca vista antes. Em 2025, os indicadores de continuidade atingiram os menores patamares já registrados em toda série histórica desde 2001, com 12,66 horas no DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e 5,87 vezes no FEC (Frequência Equivalente de Interrupção). Na prática, isso significa que, desde 2001, hoje é o momento que houve menos tempo sem energia e menos interrupções para os consumidores goianos. Os resultados refletem o processo de reconstrução e modernização da rede elétrica iniciado pela Equatorial Goiás em 2023. Desde então, a distribuidora já investiu mais de R$ 6,8 bilhões no sistema elétrico do estado, com ampliação e modernização de subestações, construção de novas linhas de distribuição, reforço da rede de alta tensão e substituição de equipamentos por tecnologias mais modernas. Na prática, esse volume representa um investimento médio superior a R$ 5 milhões por dia na infraestrutura elétrica goiana desde o início da concessão. É importante destacar que o avanço registrado ocorre em um contexto particular. Enquanto diversas distribuidoras do país acumulam décadas de investimentos em suas áreas de concessão, a Equatorial Goiás iniciou há apenas três anos um amplo processo de reconstrução da infraestrutura elétrica no estado, com foco na redução da demanda reprimida e na preparação da rede para acompanhar o crescimento econômico de Goiás. A companhia reforça que seguirá avançando com seu plano de investimentos e modernização da rede elétrica, com o objetivo de manter a trajetória de melhoria dos indicadores e oferecer um serviço cada vez mais estável e confiável para a população goiana.

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