Espemer um limão na água de cozimento do brócolis ou couve-flor: para que serve e por que é recomendado

Um ingrediente comum na cozinha pode transformar o resultado do brócolis e da couve-flor. Além de melhorar a aparência dos vegetais, ele ajuda a reduzir o cheiro forte durante o preparo

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Vanessa Martins/Anery Silva)

Brócolis e couve-flor fazem parte de uma alimentação equilibrada e aparecem em diversas receitas.

No entanto, muita gente reclama que, depois do cozimento, esses vegetais perdem a cor, ficam muito moles ou deixam um cheiro forte pela cozinha.

Felizmente, um truque simples pode ajudar a evitar esses problemas.

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Especialistas em culinária recomendam adicionar um pouco de limão à água do cozimento para melhorar a aparência, a textura e até o sabor dos vegetais.

Como o limão age durante o cozimento?

O ácido cítrico presente no limão interfere diretamente no cozimento. Assim, ele ajuda a preservar os pigmentos naturais dos vegetais e reduz as alterações causadas pelo calor.

No caso do brócolis, o limão contribui para manter o tom verde mais vivo. Já na couve-flor, ele ajuda a evitar o amarelamento e o escurecimento dos floretes.

Além disso, o meio levemente ácido retarda a quebra da pectina, substância responsável pela estrutura dos vegetais.

Como resultado, o brócolis e a couve-flor permanecem macios, mas sem perder a firmeza.

O limão também reduz o cheiro forte?

Sim. Durante o cozimento, vegetais como brócolis, couve-flor e repolho liberam compostos de enxofre, responsáveis pelo odor intenso que costuma se espalhar pela cozinha.

Nesse sentido, o limão ajuda a neutralizar parte desses compostos. Por isso, o aroma fica mais suave e agradável durante o preparo.

Outros benefícios da técnica

Além de preservar a aparência dos vegetais, o limão também ajuda a equilibrar o sabor.

Por exemplo, a leve acidez reduz o amargor natural do brócolis e da couve-flor, tornando o consumo mais agradável, principalmente para crianças e pessoas que não apreciam tanto essas hortaliças.

Da mesma forma,a vitamina C presente no limão favorece a absorção do ferro de origem vegetal durante a refeição, o que representa mais um benefício nutricional.

Como fazer corretamente?

O preparo é simples. Adicione o suco de meio limão, ou aproximadamente uma colher de sopa, para cada litro de água.

Em seguida, espere a água ferver antes de colocar os vegetais na panela. O ideal é manter o cozimento entre dois e quatro minutos.

Caso contrário, o calor excessivo pode comprometer a cor, a textura e parte das vitaminas.

Um passo extra deixa o resultado ainda melhor

Depois de retirar o brócolis ou a couve-flor da panela, mergulhe os floretes em uma tigela com água e gelo.

Dessa forma, o choque térmico interrompe imediatamente o cozimento e ajuda a manter a cor intensa e a textura firme.

Assim, a combinação entre limão e um tempo de cozimento adequado se torna uma alternativa simples para deixar os vegetais mais bonitos, saborosos e agradáveis no dia a dia.

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