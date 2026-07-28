Gêmeas siamesas de São Paulo chegam a Goiânia para cirurgia de separação pelo SUS

Bebês de três meses, naturais do interior de São Paulo, iniciam acompanhamento no Hecad, onde passarão por exames e preparação antes do procedimento comandado por Zacharias Calil

Maria Helena e Maria Eva chegaram ao Hecad para iniciar a preparação para a futura cirurgia de separação conduzida por Zacharias Calil. (Foto: Divulgação/Reprodução/Redes sociais/@drzachariascalil)

As gêmeas siamesas Maria Helena e Maria Eva, de apenas três meses, chegaram a Goiânia nesta segunda-feira (27) para iniciar a preparação para a cirurgia de separação, que será realizada integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Naturais de Salto, no interior de São Paulo, as bebês passaram a ser acompanhadas pela equipe do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), sob coordenação do cirurgião pediátrico Zacharias Calil.

Unidas pelo abdômen, as crianças ainda não têm data definida para a cirurgia. Nesta primeira etapa, elas passarão por exames, avaliações clínicas e planejamento da estratégia cirúrgica, que será definida conforme a evolução do quadro.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Zacharias Calil explicou que o próximo passo será uma avaliação com a equipe de cirurgia plástica, marcada para esta quarta-feira (29).

Na data, será analisada a possibilidade de implantação de expansores de pele, procedimento que ajuda a preparar o organismo para a separação.

Segundo o médico, todo o processo será conduzido com cautela. “Não tem pressa. A gente tem que trabalhar com toda a segurança possível”, afirmou.

Calil também destacou que todo o tratamento será custeado pelo SUS, apesar da complexidade do procedimento, considerado de alto custo.

“Uma cirurgia dessa é de altíssimo custo, mas graças a Deus nós temos o SUS no Brasil”, ressaltou o cirurgião, ao agradecer o apoio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, do Governo de Goiás e da estrutura disponibilizada para acolher a família durante o tratamento.

As gêmeas são filhas de Ana Paula Maia, de 19 anos, e Vinícius da Silva Boita, de 20 anos. Em entrevista ao jornal O Popular, a mãe disse confiar plenamente na equipe médica.

“A confiança que temos no doutor é algo que não conseguimos pôr em palavras. Sei que teremos uma cirurgia abençoada”, afirmou.

Durante o vídeo, Zacharias também apresentou Catarina, paciente que foi separada por ele em 2018 e retornou ao Hecad para uma visita, já completamente recuperada. O encontro serviu como exemplo do resultado que a equipe espera alcançar no novo caso.

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