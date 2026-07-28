Goiás usará inteligência artificial para agilizar identificação de doadores de córneas

Sistema será integrado à rede estadual para identificar notificações de óbitos e agilizar o acionamento das equipes responsáveis pela captação

Ferramenta será utilizada no apoio à identificação de potenciais doadores de córneas. (Foto: Divulgação/ SES)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) começou a desenvolver uma ferramenta baseada em inteligência artificial (IA) para tornar mais ágil a identificação de potenciais doadores de córneas em Goiás. A tecnologia será integrada ao sistema de gestão hospitalar da rede estadual e à Central Estadual de Transplantes.

A expectativa é que o sistema automatize a análise de registros eletrônicos de pacientes, identificando notificações de óbitos e encaminhando as informações às equipes responsáveis pela abordagem das famílias e pelos procedimentos relacionados à captação de córneas.

A ferramenta será desenvolvida pelo Instituto de Inteligência Artificial na Saúde (Noharm), dentro de uma parceria entre a SES, a Secretaria de Estado da Administração (Sead), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o HUB Goiás.

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Apesar do uso da IA, a SES destaca que o processo seguirá os protocolos técnicos já estabelecidos e dependerá da autorização dos familiares para que a doação seja realizada.

Segundo a pasta, cerca de 1,8 mil pessoas aguardam atualmente por um transplante de córnea no estado. Por isso, reduzir o tempo entre a confirmação do óbito e o acionamento das equipes é considerado um dos principais desafios para ampliar o número de doações.

A gerente de Transplantes da SES, Katiuscia Freitas, explica que a retirada da córnea deve ocorrer em até seis horas após a parada cardíaca ou, caso o corpo esteja refrigerado, em até 12 horas.

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