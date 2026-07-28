Idoso é socorrido após cair sobre copo de vidro em Anápolis

Ocorrência aconteceu em um imóvel residencial e exigiu atendimento especializado dos bombeiros

Idoso é socorrido após cair sobre copo de vidro em Anápolis
Imagem ilustrativa ambulância do Corpo de Bombeiros (Foto: Divulgação)
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Um idoso precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (28), após sofrer um acidente doméstico em uma residência localizada na Vila União, em Anápolis.

O chamado foi realizado por volta das 15h21. A vítima teria se sentado sobre um copo de vidro, que acabou quebrando e provocando ferimentos na região dos glúteos.

Após o acionamento, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada até o endereço para prestar os primeiros atendimentos ao homem.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima nem se houve necessidade de encaminhamento para uma unidade hospitalar.

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Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua no Portal 6 desde 2022, passando pelas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com a opinião pública e cotidiano da população.

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