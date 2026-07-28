Retirada de ingressos para a Expoana 2026 ganha sete novos pontos de troca; confira locais

Festa dura três dias, com shows de Matheus e Kauan, Grelo, Nattan, Panda, Ícaro & Gilmar, além de Menos é Mais e Felipe & Rodrigo

Troca de alimentos por ingressos para a Expoana 2026 acontece em 18 pontos de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Interessados em comparecer a algum dos shows da Expoana 2026, em comemoração ao aniversário de 119 anos de Anápolis, passam a contar com novos pontos de troca a partir desta terça-feira (28).

Até então, onze espaços na cidade estavam habilitados a realizar a troca de alimentos não perecíveis por ingressos. Agora, sete outros endereços foram incluídos na lista.

Ao todo, o atendimento acontece em 18 pontos espalhados pelo município, além das subprefeituras, para melhor acesso dos moradores dos distritos.

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Para garantir as entradas, o público precisa doar alimentos específicos com cada show. Vale ressaltar que é permitido adquirir ingressos para um ou mais dias da programação no mesmo atendimento, desde que entregue a quantidade correspondente.

Pontos de troca e horários

Até então, a Prefeitura já tinha divulgado onze espaços para retirada dos ingressos, como os quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Também o antigo Centro Administrativo Municipal, Prefeitura de Anápolis, Câmara Municipal, SESI Jaiara, Cenfor do Munir Calixto e o Estádio Jonas Duarte.

Em todos estes, é importante estar atento aos horários: nesta terça-feira, as trocas acontecem até às 17h. Na quarta-feira (29), a retirada ocorre das 08h às 17h. Já na quinta-feira (30), o atendimento é realizado das 08h às 15h.

Nos distritos, o atendimento acontece nas subprefeituras, sempre das 08h às 17h, mas variando o local de acordo com o dia.

Na terça-feira, a troca acontece em Interlândia, o que também contempla moradores de Souzânia. Na quarta-feira, ocorre em Goialândia e, na quinta-feira, em Joanápolis.

Agora, sete novos pontos somam à lista, sendo o principal deles a sede da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), situada na Rua Manoel D’Abadia, Setor Central. A troca é possível das 08h às 20h.

Algumas lojas associadas à instituição também funcionam, em horários adaptados. No Subway do bairro Jundiaí e da Avenida Brasil Norte, o atendimento vai das 11h às 22h.

No Bontelo Supermercado, no Parque dos Pirineus, as trocas acontecem das 07h às 21h. No Lajes Anapolina, no Vivian Parque, ocorrem das 07h às 17h.

No Supermercado do Boi, no Jardim Alexandrina, as trocas ficam disponíveis das 07h às 20h. Por fim, acontecem das 07h às 18h30 no Materiais Bastos, no Residencial Cerejeiras.

Além dos pontos espalhados pelo município, há um plantão na Praça Dom Emanuel nos dias 28 e 29 de julho, das 17h às 20h30.

Para quem deixar para última hora, a troca também ocorre na Pecuária, local da Expoana, nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto, com atendimento a partir das 18h30.

Veja alimentos para cada show:

Para os shows de Grelo e Matheus & Kauan, no dia 30 de julho (quinta-feira), será preciso doar 2 kg de açúcar ou 2 litros de óleo por ingresso.

Para as apresentações de Nattan, Panda e Ícaro & Gilmar, no dia 31 de julho (sexta-feira), será necessário doar 2 kg de arroz por entrada.

Já para as atrações Menos é Mais, Felipe & Rodrigo, no dia 1º de agosto (sábado), será fundamental doar 250 gramas de café ou 2 kg de feijão por ingresso.

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