Réveillon em Pirenópolis abre venda de ingressos com Léo Santana, Dilsinho e mais; confira a programação

Evento trará grandes atrações do pagode, sertanejo e axé music, além de estrutura de alto padrão inspirada no Tulum Experience

Festa será entre os dias 30 de dezembro e 02 de janeiro, em Pirenópolis (Foto: Reprodução)

Nesta segunda-feira (27), a organização do Réveillon Viva Piri deu início às vendas para a festa de virada de ano de 2027. O festival, que promete agitar as ruas de Pirenópolis, vai ocorrer entre os dias 30 de dezembro de 2026 e 02 de janeiro de 2027.

Para a edição, o evento trará grandes atrações do pagode, sertanejo e axé music, além de estrutura de alto padrão e uma atmosfera inspirada no conceito Tulum Experience, do famoso destino turístico mexicano.

A abertura será no dia 30 de dezembro com o pagode do cantor Dilsinho. Na noite da virada, 31 de dezembro, a dupla Hugo & Guilherme comanda o público com serviço open bar.

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As comemorações continuam no primeiro dia de 2027 com o axé e o ritmo contagiante de Léo Santana. Para fechar o evento, o cantor Felipe Amorim se apresenta no dia 02 de janeiro.

O público pode escolher entre os setores Frontstage, Backstage e Lounges para curtir a experiência, com valores a partir de R$ 160 por dia, ou R$ 490 o passaporte para os quatro dias.

Os ingressos são vendidos pela plataforma Meu Bilhete, limitados a quatro unidades por CPF e podem ser adquiridos pela internet. O acesso ao evento será controlado por biometria facial para garantir maior segurança ao público.

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