Léo Santana faz post emocionante após mega show que atraiu multidão em Goiânia

Cantor destacou que o público poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu celebrar ao som de um gênero historicamente marginalizado

Léo Santana animou foliões no pré-carnaval de Goiânia. (Foto: Divulgação)
O cantor Léo Santana usou as redes sociais para fazer um desabafo emocionado após se apresentar no pré-carnaval de Goiânia, especialmente por ter conseguido “quebrar a bolha” em uma região onde o sertanejo tem raízes tão profundas.

O show, realizado durante o Folia Goiás na Avenida 85 neste último sábado (07), reuniu uma multidão estimada em mais de 80 mil pessoas e marcou, segundo o artista, um momento simbólico de sua trajetória ao levar o pagodão baiano para a capital goiana.

No vídeo publicado após a apresentação, Léo destacou o impacto de ver seu som, ligado às periferias e à cultura negra, ser recebido com entusiasmo em um cenário onde outros gêneros musicais predominam.

“O que aconteceu hoje tem um significado para mim que talvez vocês não entendam e nem conseguem dimensionar”, escreveu.

Em outro trecho, ele ressaltou a dimensão do público presente: “mais de 80 mil pessoas, gente do início ao fim da avenida pulando, vibrando, vivendo”.

O artista afirmou ainda que momentos como esse reforçam o sentido de sua caminhada artística.

Segundo ele, levar a música da Bahia a diferentes regiões do país e ser acolhido de forma calorosa ajuda a compreender o alcance e a força do trabalho que desenvolve ao longo dos anos.

Ao finalizar o relato, o cantor destacou que o público poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu celebrar ao som de um gênero historicamente marginalizado.

“As pessoas escolheram curtir a música da Bahia, música da periferia, música de preto”, concluiu.

 

 

