Adeus, pão com presunto e mussarela: alternativa mais deliciosa vira opção para o lanche

Recheio simples, versátil e fácil de preparar ajuda a variar o cardápio sem abandonar a praticidade do dia a dia

(Foto: Reprodução)

Durante muito tempo, o pão com presunto e mussarela reinou quase absoluto na hora do lanche. Fácil de montar, barato e pronto em poucos minutos, ele costuma aparecer no café da manhã, na merenda das crianças e naquela refeição rápida feita no fim da tarde.

A praticidade continua sendo importante, mas muita gente já procura opções diferentes para escapar da repetição.

É nesse cenário que o pão recheado com frango desfiado ganha espaço, combinando sabor, variedade e a possibilidade de aproveitar ingredientes que já estão na geladeira.

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Ao contrário do lanche tradicional, que praticamente não muda de uma preparação para outra, o frango pode receber temperos, molhos e acompanhamentos diferentes.

Dessa forma, o mesmo recheio serve para criar versões quentes, frias, cremosas ou mais leves.

Mudança no recheio

A substituição começa de maneira simples. No lugar das fatias de presunto e mussarela, entra uma porção de frango cozido, desfiado e bem temperado.

Cebola, alho, cheiro-verde, páprica, pimenta-do-reino e tomate podem ser usados para dar mais sabor.

Quem prefere um recheio cremoso pode acrescentar requeijão, creme de ricota ou uma pequena quantidade de maionese.

O frango também combina com cenoura ralada, milho, ervilha e folhas.

Assim, o lanche pode ser adaptado conforme os ingredientes disponíveis e o gosto de cada pessoa.

Comparação com o tradicional

O pão com presunto e mussarela continua sendo uma solução prática, principalmente quando não há tempo para cozinhar.

No entanto, o sabor tende a ser sempre parecido, enquanto o frango desfiado permite inúmeras combinações.

Outra vantagem está no aproveitamento.

Sobras de frango assado ou cozido do almoço podem virar o recheio do lanche do dia seguinte, reduzindo o desperdício e evitando que o alimento fique esquecido na geladeira.

O preparo antecipado também ajuda.

Uma porção maior pode ser feita de uma vez, armazenada em recipiente fechado e utilizada em diferentes refeições ao longo dos próximos dias, respeitando os cuidados de refrigeração.

Como deixar mais gostoso

Para que o lanche não fique seco, o segredo está em manter um pouco da umidade durante o preparo.

Refogar o frango com tomate, cebola e um pouco do caldo do cozimento ajuda a criar uma textura mais agradável.

Também é possível misturar o recheio com requeijão ou creme de ricota.

A quantidade deve ser suficiente para deixar o frango cremoso, sem fazer com que o pão fique encharcado.

Depois de montado, o sanduíche pode ser levado à frigideira, sanduicheira ou forno.

O calor deixa o pão crocante por fora e aquece o recheio, transformando a preparação em uma opção mais completa para os dias frios.

Quem não abre mão do queijo pode manter uma pequena fatia na montagem.

Nesse caso, o frango se torna o ingrediente principal, enquanto a mussarela aparece apenas para dar cremosidade.

Opção para vários momentos

O recheio funciona no pão francês, pão de forma, pão integral, tortilha e até na tapioca.

Também pode ser colocado em pequenos pães para festas ou levado em marmitas de lanche.

Para uma versão fria, basta misturar o frango já resfriado com cenoura, cheiro-verde e um ingrediente cremoso.

Já a versão quente combina bem com tomate, queijo e orégano.

A troca não precisa ser definitiva. O principal benefício está em ampliar as opções e evitar que o lanche seja sempre igual.

Com poucos ingredientes e um pouco de criatividade, o frango desfiado transforma o pão do dia a dia em uma refeição mais interessante.

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