Adeus, pão com manteiga: alternativa prática e deliciosa que fica pronta em 5 minutos vira opção para o café da manhã ou lanche

Receita conquista pela casquinha dourada, recheio cremoso e preparo simples, ideal para quem quer variar o café da manhã sem complicação

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Mais Receitas)

O pão com manteiga continua entre as escolhas preferidas dos brasileiros no café da manhã.

No entanto, quem deseja sair da rotina sem gastar muito pode apostar em receitas igualmente rápidas e muito mais recheadas.

Além disso, preparar um lanche saboroso não exige equipamentos sofisticados nem uma longa lista de ingredientes.

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Com poucos itens e uma frigideira, é possível fazer um pão recheado com queijo que fica crocante por fora, extremamente cremoso por dentro e pronto em poucos minutos.

Receita transforma ingredientes simples em um lanche especial

A receita leva farinha de trigo, água morna, sal, fermento biológico seco, queijo que derreta bem e manteiga para finalizar.

Embora seja simples, o resultado surpreende pela textura e pelo sabor.

Ingredientes

250 g de farinha de trigo;

160 ml de água morna;

5 g de sal;

2,5 g de fermento biológico seco;

8 fatias de muçarela, gouda ou outro queijo de boa derretibilidade;

manteiga a gosto para pincelar.

Como preparar o pão recheado

Primeiramente, misture a farinha, a água morna e o sal em uma tigela. Em seguida, adicione o fermento biológico seco e mexa até formar uma massa homogênea.

Depois disso, transfira a massa para uma bancada e sove por cerca de cinco minutos, até que ela fique lisa e elástica.

Coloque-a em uma tigela untada, cubra e deixe descansar até dobrar de volume.

Assim que a massa crescer, retire o excesso de ar e divida-a em quatro partes iguais. Abra cada porção com um rolo, coloque uma ou duas fatias de queijo no centro e feche bem as bordas para impedir que o recheio escape durante o preparo.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo ou médio. Depois, coloque os pães, tampe a frigideira e cozinhe por aproximadamente quatro minutos de cada lado, até dourarem.

Por fim, pincele manteiga sobre os pães ainda quentes e sirva imediatamente para aproveitar o queijo totalmente derretido.

Dicas para deixar a receita ainda melhor

Para garantir um resultado perfeito, mantenha o fogo baixo ou médio durante todo o preparo.

Dessa forma, o pão doura por fora enquanto o queijo derrete completamente.

Além disso, você pode incrementar o recheio com requeijão, tomate em fatias finas, orégano, alho em pó ou cheiro-verde.

Assim, a receita ganha novos sabores e continua sendo uma opção prática tanto para o café da manhã quanto para o lanche da tarde.

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