Anvisa aprova registro de 5 novas canetas de semaglutida para diabetes

Dispositivos servem como alternativa ao Ozempic para o tratamento de adultos

(Foto: Reprodução/Freepik)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro de cinco novas canetas injetáveis de semaglutida para o tratamento de diabetes tipo 2.

Os novos remédios usam a semaglutida produzida por via sintética em laboratório -o Ozempic é feito por síntese biológica. As cinco marcas aprovadas pela agência reguladora são Owozy, Seemasun, Zempneo, Semavy e Orsema.

Os dispositivos servem como alternativa ao Ozempic para o tratamento de adultos. Eles são indicados para pacientes com diabetes tipo 2 que não conseguem controlar a doença apenas com tratamentos convencionais.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

O uso das canetas deve ser feito junto com dieta e exercícios físicos. A indicação ocorre quando o paciente tem intolerância ou contraindicação à metformina (remédio tradicional para diabetes).

FILA DE REGISTROS E PAPEL DO SUS

A Anvisa acelerou a análise desses medicamentos a pedido do Ministério da Saúde. A prioridade começou em agosto de 2025 para garantir o abastecimento nacional e ajudar o SUS.

A agência adotou um plano com 125 medidas para reduzir a fila de registros. Graças a esse esforço, quase metade das análises de um edital recente já foram concluídas, resultando em seis produtos aprovados.

A alta nos pedidos está ligada ao avanço tecnológico e ao fim de patentes. Versões sintéticas do hormônio GLP-1 (que atua na saciedade) agora representam 68% das solicitações de registro na Anvisa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!