Após duas cirurgias sem sucesso e mais de R$ 56 mil em dívidas, mãe pensou em devolver o cão paralisado, mas o filho a impediu e começou a vender lanches para pagar o tratamento do pet

Garoto decidiu vender lanches para ajudar no tratamento do cachorro, após a família enfrentar dificuldades para custear os cuidados

(Foto: Reprodução/Instagram/@sammys_chairot_of_fire)

A atitude de um menino nos Estados Unidos comoveu milhares de pessoas nas redes sociais. Para ajudar a pagar o tratamento de Sammy, um cão que perdeu os movimentos das patas traseiras, Roan decidiu vender lanches em frente de casa. A iniciativa surgiu depois que a família enfrentou dificuldades financeiras para cuidar do animal, adotado em 2022.

A cena foi registrada pela mãe do garoto, Ruth Gentry, e rapidamente viralizou, reunindo centenas de milhares de visualizações e mensagens de apoio.

Família recusou devolver cachorro ao abrigo

Sammy foi adotado pela família pouco tempo após Ruth e o filho perderem dois cães idosos. Meses depois, o animal sofreu uma ruptura de ligamento em uma das patas traseiras e passou por duas cirurgias, que não tiveram o resultado esperado.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Com uma dívida de cerca de US$ 11 mil acumulada pelos tratamentos, Ruth chegou a cogitar devolver o cachorro ao abrigo. No entanto, Roan relembrou uma frase que a própria mãe havia ensinado antes da adoção: “Resgatar é para sempre”.

A partir desse momento, a família decidiu buscar alternativas para continuar cuidando do pet.

Cadeira de rodas devolveu qualidade de vida ao cachorro

Após consultar especialistas, Ruth descobriu que novas cirurgias não seriam a melhor opção. Em vez disso, Sammy passou a utilizar uma cadeira de rodas adaptada para cães.

O equipamento permitiu que o cachorro voltasse a correr, brincar e acompanhar o menino nas atividades do dia a dia.

Venda de lanches emocionou milhares de pessoas

Para contribuir com as despesas, Roan montou uma pequena banca de lanches em frente à residência. Ao encontrar o filho esperando clientes, Ruth gravou a cena e compartilhou o vídeo nas redes sociais.

Segundo ela, ninguém parou para comprar naquele dia, mas a atitude do menino sensibilizou milhares de internautas, que elogiaram o carinho e a dedicação do garoto ao melhor amigo de quatro patas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!